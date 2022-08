Dans un communiqué, la Fédération Réunionnaise du BTP (FRBTP) annonce déposer une motion en préfecture ce lundi 29 août 2022 afin que le secteur du BTP ne soit pas davantage impacté par les crises successives. "Nous demandons l'entrée du BTP en secteur de compétitivité renforcée", indique la fédération. Nous publions ci-dessous le communiqué de la FRBTP.

Nous faisons le constat que la situation est catastrophique. En effet, nous affirmons que La Réunion est en train de perdre sa capacité de construire, ce qui impactera gravement l’économie de l’île.

Sans conteste, le manque de logement sociaux face à une demande croissante, les contraintes financières imposées par les

donneurs d’ordres et le contexte spécifique au bâti tropical ont une incidence sur le coût de construction sur l’île. Pour le moment l’intégralité des surcouts est laissée à la charge de nos entreprises.

Afin de répondre à l’urgence, il sera nécessaire de mettre en place des actions rapides et collaboratives entre les différentes parties prenantes : Etat – collectivités locales – Maitre d’œuvre – Bailleurs sociaux – entreprises du BTP et ses salariés.

Aujourd’hui, nous ne sommes plus face à des alternatives mais bien à des obligations. Nos entreprises construisent l’avenir de notre territoire. La responsabilité de nos élus est d’anticiper dès maintenant les besoins de demain en matière de logement, d’infrastructure publique, de déplacement, d’économies d’énergie, de gestion des déchets et d’aménagement territorial... et nous les accompagnerons.

Mais pour cela nos entreprises doivent être aidées afin de protéger nos emplois, notre capacité à construire dans l’intérêt du développement de notre territoire.

Des axes forts et une planification pluriannuelle des projets sont nécessaires au développement de notre territoire et créeront de la valeur, de la croissance et de l’emploi. Toutes ces mesures sont des leviers d’action immédiats pour un soutien et une relance du secteur.