Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (FN) se sont qualifiés ce dimanche 23 avril 2017 pour le second tour de l'élection présidentielle. Voici la suite des réactions suscitées par ce résultat.

Emmanuel Macron (En Marche) et Marine Le Pen (FN) se sont qualifiés ce dimanche 23 avril 2017 pour le second tour de l'élection présidentielle. Voici la suite des réactions suscitées par ce résultat.

Fabrice Marouvin – Candidat aux Législatives sur la 7ème circonscription

Au lendemain de ce 1er tour de l’élection présidentielle, nous devons tirer plusieurs enseignements. Au niveau national tout d’abord, la montée de l’extrême Droite n’est plus une surprise et confirme le désarroi de nos compatriotes face au malaise qui règne dans l’Hexagone. Le parti socialiste, François Hollande et ses gouvernements successifs portent une lourd responsabilité.

Le redressement de la France et l’amélioration de son image au niveau de l’Europe et des grandes puissances mondiales sont à reconstruire. Il appartient à la nouvelle génération de se retrousser les manches et de ne pas avoir peur de faire des sacrifices.

Sur le plan local ensuite, La Réunion n’échappe pas aux sirènes des extrêmes qui réalisent ici un score exceptionnel. Ce qui démontre que le phénomène de ras-le- bol est bien une réalité. Et l’on note par ailleurs une contre-performance de celui qui se voit déjà Ministre – le responsable de la campagne du candidat "En Marche". Son soutien à Macron aura davantage été un handicap pour celui-ci.

Enfin au niveau de la 7ème circonscription, c’est le désir de changement et la volonté de renouvellement des électeurs que j’entends et que je veux incarner. Pour le 2ème tour, j’appelle donc les électeurs de la 7ème circonscription à faire barrage à l’extrême droite. Plus encore à La Réunion ou l’extrême Droite ne peut pas faire partie de nos valeurs et en dépit de nos différences idéologiques avec Macron, j’appelle les électeurs à un Front Républicain pour battre le Front National.

L'intégralité des réactions des personnalités politiques locales sont à retrouver ici.