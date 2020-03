Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Par la voix de son ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, le gouvernement annonçait dimanche 8 mars 2020 interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. Seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes étaient interdits jusqu'alors. Cette interdiction s'applique à l'échelle nationale, c'est-à-dire même à La Réunion, où aucun cas de coronavirus a encore été recensé. Alors qu'approche le premier tour des élections municipales, qui aura lieu ce dimanche 15 mars, la Préfecture a tenu à rappeler que l'interdiction ne s'appliquait pas aux "des manifestations qui concourent à la continuité de la vie de la Nation (concours, examens, etc..)". Des décisions confirmées ce lundi 9 mars 2020 au cours d'une réunion de la "Task Force" interministérielle dédiée aux territoires d'outre-mer. (Photo rb/www.ipreunion.com)

