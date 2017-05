Les 20 et 21 mai 2017, l'Office de tourisme de l'Est organise l'événement "Tous en Selle" sur les berges de la Rivière des Roches à Bras-Panon. Au programme pleins d'activités équestre mais pas uniquement. Amateurs ou professionnels, petits ou grands, pourront profiter pleinement de ces journées !

Cours, initiation, balade en calèche, randonnée équestre, spectacles d’art équestre, le 20 et 21 mai, les Réunionnais pourront découvrir ou redécouvrir le milieu équestre à Bras Panon. Ils pourront également pratiquer d’autres activités de l'Est. Des activités, organisées par l'Office de tourisme de l'Est, qui sont pratiquables tout au long de l'année : vélo couché, quadbike, elliptigo, VTT, ateliers tressage vacoa... Elles seront accessibles à partir de 3€.

Le programme :

9h00 : ouverture du village - démarrage des réservations des activités* sur place

12h30 : déjeuner

13h30 : relance des activités de loisirs

16h45 : Fin des activités ( sauf le dimanche 16h00)

17h00 à 18h00 : spectacle équestres ( gratuit ) (Sauf le dimanche : 16h00 - 17h00 )

Les activités équestres payantes : randonnée, balade en calèche, balade en poney, mini cours d’initiation



Les autres activités payantes en pleine nature : segway, vélo couché, quadbike, elliptigo, VTT et tyrolienne



Les ateliers de savoirs-faire : tressage de vacoa et tressage floral



Les ateliers bien être : massage dos nuque et réflexologie plantaire



Les autres activités : Fauconnerie (port d'oiseau + selfie+ explication)



Informations :

0262 46 16 16 / 0692 24 30 83

de/www.ipreunion.com