La 6ème édition des rencontres de la sécurité se déroule depuis mercredi 10 et continuera jusqu'au samedi 13 octobre 2018. Ce rendez-vous annuel est un temps fort du dialogue entre les acteurs de la sécurité et la population. Les forces de l'ordre, les pompiers, les responsables de la sécurité routière et des associations de sécurité civile rencontrent le plus grand nombre pour échanger et mettre en lumière leurs actions du quotidien.

Sur notre île, une dizaine d'évènements sont déclinés dans les quatre coins du département. Ils s'adressent aux lycéens, piétons, automobilistes, militaires du RSMA et du grand public. Le 13 octobre, trois "village sécurité" permettront aux réunionnais de rencontrer et d'échanger avec les professionnels et volontaires à Saint-Benoît, Saint-Pierre et au Tampon.

Retrouvez le programme des rencontres de la Sécurité sur www.reunion.gouv.fr

Mercredi 13 octobre

Rencontres de la sécurité avec les élèves du lycée Amiral Lacaze à Saint-Denis

Sensibilisation des automobilistes aux risques liés à la vitesse avec un radar pédagogique et en présence de la sous-préfète de Saint-Benoît de 9h à 12h sur le front de mer de Saint-Denis (proximité de la cité des Arts)

Informations et sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement et violences sur internet avec la gendarmerie et l'association Afect de 14h à 17h au Jumbo Score de Saint-Benoît

Jeudi 11 octobre

Rencontre de la sécurité avec les élèves et personnels du lycée professionnel Léon de Lepervanche de 9h30 à 10h30 au Port

Matinée portes ouvertes "Accueil de jour pour les femmes victimes de violences conjugales" de 9h à 13h à Amafar-Epe de Saint-Denis

Vendredi 12 octobre

Journée sécurité routière avec les engagés du RSMA avec voiture tonneau, parcours alcoolémie et test au choc en matinée au RSMA de Saint-Pierre

Rencontre entre sapeurs pompiers et élèves et personnels du lycée Roland Garros de 8h30 à 11h30 au SDIS du Tampon

Remise des médailles pour acte de courage et de dévouement aux gendarmes, policiers, citoyens et acteurs de la sécurité intérieure à 14h30 à la préfecture de Saint-Denis

Samedi 13 octobre

"Village sécurité" de Saint-Benoît

Démonstrations du GIGN, du PGHM et du SDIS. Informations sur la brigade numérique et sur le recrutement de la gendarmerie nationale. Ouvert à tous de 10h à 17h au Jumbo Score de Saint-Benoît

"Village sécurité" de Saint-Pierre

Démonstration de sauvetage par le GRIMP et scénario "prise d'otage" par le GIPN. Animations de la formation motocycliste urbaine départementale et du SDIS. Ouvert a tous de 10h à 17h sur le port de Saint-Pierre

"Village sécurité" du Tampon

Informations sur le recrutement de la gendarmerie et démonstrations de la brigade cynophile. Ouvert à tous au SDIS du Tampon de 10h à 17h

jb/www.ipreunion.com