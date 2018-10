Le marché de nuit de la ville de Saint-Benoît revient le samedi 13 octobre de 16h à 21h30. Cette deuxième édition, toujours dans le centre-ville, sera dédiée aux filles, en référence à la "Journée internationale des filles" qui a lieu cette semaine.

Environ une cinquantaine de producteurs, créateurs et artisans exposeront aux visiteurs des produits locaux. Du miel, de la vanille, des confitures, du sirop artisanal, du jambon, des spécialités créoles et indiennes et aussi des produits des artisans locaux. De nombreuses animations sont au programme pour la soirée. La chanteuse Missty donnera un concert pour clôturer ce marché de nuit.

Retrouvez le programme complet, les exposants et food trucks présents.