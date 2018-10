Dimanche 14 octobre, environ 500 visiteurs ont assisté à la journée avant-première pour la réouverture du parc Akoatys. Les équipes ont testé en conditions réelles les nouveautés de cette année. L'objectif pour le parc est d'économiser 10 000 bouteilles avec la politique "Zéro plastique pour les boissons". Le second projet est la mise en service du service bracelets "cashless", les premiers utilisateurs ont été séduits par cette technologie.

La direction du parc akoatys a la volonté de réduire drastiquement les déchets au sein de l'établissement en limitant sa gamme de boissons sous plastique. Lionel Caro explique "Cela correspond à une réduction de 90% de l'empreinte plastique du parc, soit potentiellement 10 000 bouteilles vendues en moins". Le gérant poursuit "J’ai toujours été sensible au sujet de la protection des océans et je voudrais montrer ainsi, qu’en tant que chef d’entreprise, j’ai les moyens et le pouvoir de changer les choses à mon échelle". Pour cette année, le parc installe des fontaines en libre-service qui propose une eau filtrée, réfrigérée et gratuite. Les gobelets seront en carton et côté repas, les restaurants servent une vaisselle incassable ou d'origine végétale.

Nouvelle saison = plus de confort et de services

Pour cette nouvelle saison au sein du parc, des services ont été optimisés et plusieurs espaces revus ou créés pour acuillir au mieux les clients.

Le bracelet cashless pour plus de liberté

Le parc akOatys fait vivre l’expérience du " cashless " à ses visiteurs. Le principe : un bracelet en silicone à charger dès son arrivée et à accrocher à son poignet pour laisser porte-monnaie et cartes bancaires au vestiaire. Le crédit non-utilisé est remboursé à la fin de la journée . " Après avoir fait de nombreux échanges avec mes confrères du monde entier, il est apparu évident que la solution du " cashless " était le prochain service à offrir à nos visiteurs. Sans être adepte du tout- numérique, je pense que c’est une innovation vraiment utile quand l’activité impose de se jeter à l’eau !" présente Lionel Caro. Il s'agit du troisième parc aquatique en France à mettre en place ce dispositif.

L’espace Premium pour un service à la carte

Un nouvel espace Premium voit également le jour avec l’installation de plusieurs tentes bédouines avec poufs, transats, tables et chaises et coffres de rangement pour les effets personnels. Les clients y bénéficient d’un service " conciergerie " pour les commandes aux restaurants et autres services, qui leur sont ensuite livrés dans leur espace. Cet espace offre également un accès rapide dédié au bassin.

L’espace Groupes pour une meilleure organisation et plus de place

En réaffectant 700 m2 de son périmètre, le parc akOatys propose à présent un espace dédié aux groupes et plus particulièrement aux centres aérés, groupes scolaires et associations.

La nouvelle entrée pour plus de fluidité

Dans le prolongement de la fusion des piscines l’an passé, l’entrée a été complétement repensée pour plus de fluidité et pour un parcours optimal de découverte et de circulation dans le parc.

Encore un grand potentiel de surprises pour les saisons à venir

La thématisation des attractions

A la fin de cette 12ème saison, akOatys lancera ses travaux de thématisation des attractions du parc. L’idée ici est d’offrir une expérience encore plus immersive dans le " Monde de Tys " en reprenant plus loin les codes de l’univers d’Olivier Giraud, dessinateur de la BD du même nom, au service de la thématisation des attractions. L’objectif est de terminer cette scénarisation pour la prochaine saison 2019/2020.

Une réflexion globale

La direction du parc a toujours eu à cœur de répondre au mieux aux besoins de ses clients, de leur offrir ce qu’il y a de mieux en matière d’attractions aquatiques et de respecter ses propres engagements éthiques envers notamment la protection des océans. C’est pourquoi le parc est voué à vivre de constantes évolutions, pour suivre les avancées techniques, les tendances en matière de loisirs et toujours améliorer ses performances concernant la gestion des ressources.

Le parc sera ouvert jusqu'en mars 2019 du mardi au dimanche durant les vacances scolaires, ainsi que les mecredis et week-ends en période scolaire (sauf en décembre). Retrouvez le planning sur le site du parc.

jb/www.ipreunion.com