Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre 2018, l'ail péï est à l'honneur à la Petite-Ile, les visiteurs pourront venir faire leurs provisions et profiter des animations mises en place pour l'occasion. L'ail de Petite-Ile, réputé pour ses qualités de conservation, son goût et son arôme fait de lui un condiment apprécié dans la cuisine locale. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à reprendre cette culture qui fait la renommé de la commune.

La cinquième édition de la Fête de l'ail débutera le vendredi 26 octobre 2018 et a pour thème "L'origine, les marques de reconnaissances et de qualité des produits réunionnais". Elle commencera par une journée d'informations et d'échanges entre les institutionnels, les agriculteurs et les partenaires qui participent à la promotion et à la défense des produits péï. Le traditionnel défilé des associations démarrera à 17h avec pour thème "Ailoween" lancera le weekend de fête à la Petite-Ile.

Défilé, conférences, débats, concerts et courses

Avant le défilé, cette journée du vendredi accueillera les visiteurs dès 8h pour des interventions des différents partenaires comme la CCIR (Chambre de commerce de l'île de la Réunion), le Critt (Centre régional d'innovation et de transfert de technologie) ou encore la Dieccte (direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), suivi ensuite de témoignages des acteurs de la filière locale (Adir, Parc National et d'autres intervenants) pour ensuite enchainer sur des débats sur le développement des produits locaux, la reconnaissance des agriculteurs ou la création d'un label territorial local. Après le défilé évoqué plus haut, une soirée dancehall sera organisée à partir de 18h30 avec PLL, Black T ou encore Pix'L. La suite de la soirée sera sur le thème de la "Nostalgie Kréol" avec Jo Lauret, Georges Marie Soucramayen, Michou et Guibert Lebon.

Le samedi 27 octobre, le concours de la plus belle botte d'ail ouvrira le bal dès 9h avant différentes activités. Spectacles zumba, présentation de l'école de musique tout au long de la journée pour finir avec le concert Seggae Fever à 21h. Le dimanche, c'est à Grande-Anse que sera donné le départ de la course de l'ail. Une randonnée sera également organisée toujours depuis Grande-Anse pour un départ à 7h15. La journée se poursuit avec des spectacles et concerts avec Kenaelle, Mickael Pouvin, Pharaon et Sandy Coops.

Retrouvez le programme sur le site de la commune de Petite-Ile.

jb/www.ipreunion.com