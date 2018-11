Soirée placée sous le signe de l'électro et de la world music le vendredi 9 novembre au Bisik. L'artiste franco iranien Arash Khalatbari (Arashkha) présentera son troisième album, il partagera la scène avec l'artiste réunionnais Psychorigid, pionnier de l'underground local. Début du concert à 20h

Installé sur l'île depuis 2011, Arashkha est un artiste franco iranien, il est à la fois, compositeur, producteur et interprète. Sa musique mélange les genres, fruit de ses différents voyages autour du monde, des tableaux reconnaissables pour les amateurs de la world music et de belles références électroniques. L'artiste présentera son troisième opus avec des inspirations variées. Certains titres sont chantés en espagnol, d'autres mélangent les influences sud américaines ou du Cap-Vert et d'autres encore ont une connotation plus locale avec des rythmes malgaches et maloya. Ce nouvel album marque la collaboration complice entre Arash et son ami Carmen Rizzo qui a mixé cet opus. Ce producteur a notamment collaboré avec Coldplay, Alanis Morisette ou encore Seal.

Psychorigid, est un personnage iconoclaste et incongru de la scène musicale locale. Déjà, gamin, il traînait dans les rues de saint-Denis avec ses dalons du Moufia et de Patate-à-Durand et montrait déjà un certain art du décalage. Il a fait partie de la première vague de graffeurs et était un membre influent dès 1985 et s'exprimant sur les murs en créole. Plutôt punk rock que hip hop, reggae et bien sûr maloya et séga, que ses dalons affectionnaient, il se distinguait avec une certaine curiosité culturelle. Depuis, il a poursuivi son parcours qui l'a amené en 1992 à créer Les Flash Gordon qui va marquer les esprits de la Réunion. Ils feront même la première partie du groupe IAM en 1997. S'en suivent ensuite un passage au Théâtre Vollard en tant que comédien, de la danse avec la compagnie Tétradanse, des piges pour les groupes Verzonroots, Tropicadéro et le Rocksteady Sporting Club. Psychorigid a été créé en 2006, mais le parcours de l'homme est aussi grand que son talent. Il sera sur scène avec Arashkha sur la scène du Bisik à Saint-Benoit le vendredi 9 novembre à 20h.

Retrouvez le programme complet sur le site du Bisik

jb/www.ipreunion.com