Jeudi 3 décembre 2019 au 23ème km a eu lieu l'élection de Miss Plaine des Cafres 2019. Au terme de la soirée, placée sous le thème de la forêt enchantée et rythmée par de nombreux spectacles, c'est la candidate n°4, Anne-Laure Poret (17 ans), qui a été sacrée. Ses dauphines sont Ambre Picard (16 ans) et Louna Rivière (18 ans). La soirée s'est déroulée en présence, entre autres, du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, des élus du conseil municipal, et de Miss Réunion 2018, Morgane Soucramanien, également 3ème dauphine de Miss France 2019.

