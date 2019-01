Les mobilisations des gilets jaunes sont dans toutes les conversations. C'est l'évènement marquant pour les Réunionnais sur l'année 2018. Il faut rappeler que les blocages ont paralysé de nombreuses personnes dans toute l'île pendant plus de 20 jours. Couvre-feu, interdiction de vente et de consommation d'alcool, fermeture des écoles et des administrations, rare sont ceux qui ont pu échapper à la mobilisation. Avec la proximité des évènements chaque personne interrogée à mentionner la crise sociale de la Réunion.

Dans les rues et les commerces de Saint-Denis, à la question " Selon vous, quels sont les évènements qui ont marqué 2018 ? " la totalité des réponses mentionnent les gilets jaunes. La mobilisation forte, soudaine et citoyenne a rassemblé des femmes et hommes de tous horizons, travailleurs, salariés, petits entrepreneurs, chômeurs, bénéficiaires des minimas sociaux qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

Début d'année marqué par les pluies



" Comme pour beaucoup de monde c'est les évènements récents, les gilets jaunes " indique David. La proximité du mouvement est encore dans toutes les mémoires. Et avec les fêtes de fin d'années au calme, les autres sujets sont un peu exclus. " Ou sinon en début d'année, la période des pluies. Je trouve que c'était quand même mal géré ici au niveau de la préfecture " rajoute-t-il. Berguitta, Dumazile, Fakir sont les cyclones qui ont touché l'île courant 2018. Ils sont encore très présents dans l'esprit des Réunionnais. La nouvelle saison cyclonique 2018/2019 étant déjà bien entamé, le dernier cyclone Cilida n'est lui pas du tout évoqué par les Réunionnais interrogés.

Les gilets jaunes ont marqué La Réunion



" Les gilets jaunes bien sûr, c’est évident " déclare Ismaël en rigolant. Pour Nadine : " L’évènement qui m’a marqué ben c’est la manifestation des gilets jaunes, on ne s’attendait pas qu’ils allaient manifester comme ça. Ça a pris de l’ampleur, en métropole ils maintiennent quand même, de tenir tête au gouvernement ". Les Réunionnais considèrent ce mouvement comme un refus de la politique du gouvernement, c’est pourquoi selon certains, que la manifestation a été si forte. Pour Sonia " Ça m’embête de dire les gilets jaunes car c’est donner de l’importance. Mais si ça avait abouti à quelque chose ça aurait été bien. C’est la première fois qu’on ne se sent pas libre. Ça me fait penser à ceux qui n’ont malheureusement pas la liberté. ". À l’évocation d’évènements positifs, beaucoup sèchent " C’est horrible, on n’arrive pas à savoir ce qui est bien. On retient ce qui n’est pas bien "

D’autres évènements passent au second plan



Pourtant l’actualité a été riche à la Réunion et dans le monde en 2018. Que dire de l’arrivée main dans la main de François D’Haene et de Benoit Girondel ? Le magnifique défilé du Dipavali à Saint-André ? Le 170 ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage ? Le Piton des Neiges randonnée préférée des Français ? La Réunion qui se mobilise pour Billy ? Ou le sacre des Bleus à la coupe du monde 2018 ?

Pour les Réunionnais, les gilets jaunes ont occupé une grande place dans la vie locale et le souvenir est encore vif. " C’était une année noire, pas jaune mais noire " conclue Karine. Pourtant, cette année a vu de belles initiatives, des moments forts et intenses en sport, des mobilisations exceptionnelles, un dialogue social engagé par le peuple. Plus de 400 ans après le début du peuplement de l'île, La Réunion a continué d'écrire son histoire et continuera de l'écrire pour l'année qui débute à peine.

