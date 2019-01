Depuis le début de l'année 2019 La Réunion connait des températures au-dessus des normales de saison. Cette tendance touche le littoral comme les hauteurs de l'île. Selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France, les températures resteront élevées pour la journée et la nuit de lundi, mardi en journée et en soirée, mais une amélioration se fera sentir dès mercredi 9 janvier. Un vent de secteur est se renforcera et apportera un peu de fraîcheur sur notre île.

"On a un temps de saison, chaud, un peu plus chaud que la normale" déclare Jacques Ecormier. Pour la journée de dimanche 6 janvier, les températures sur le littoral étaient comprise entre 31 et 36°C. La cause de ses chaleurs, un front d'air chaud et humide de nord-est balaie actuellement La Réunion.



Proche du record de la station



A Trois-Bassin, le dimanche 6 janvier, 36,2° a été relevé sur la station : "Proche du record de la station" selon le chef prévisionniste à Météo France. À Saint-Denis, dans la nuit de dimanche à lundi, la température minimale relevée était de 27°C.



Le record de température à la Réunion est de 36,9°C relevé au Port en 2003 et 2004.



Amélioration probable mercredi



Encore 2 jours pour ce front d'air chaud et les températures devraient baisser dès mercredi 9 janvier avec l'arrivée d'un vent de secteur est qui se renforcera et améliorera ce ressenti de chaleur et d'humidité. Ce lundi matin, à 9h les températures sont comprises entre 31 et 33° C sur le littoral ouest où les nuages sont pour le moment absents. À l'est, ou la couverture nuageuse est bien présente, les températures varient entre 25 et 27°C. Les mêmes températures minimales ont été relevées dans la nuit respectivement au Port et à Saint-Denis.



Pas de risque de tempête dans les cinq prochains jours



La température de la mer est elle aussi plus élevée que la moyenne. Pas d'inquiétude à avoir : "les conditions ne sont pas réunies pour favoriser l'apparition d'un cyclone dans les cinq prochains jours" indique Jacques Ecormier. Malgré le temps instable, quelques orages se sont fait entendre dans la nuit sur l'est et le sud-est, il n'y a pas de vigilance particulière en vigueur dans notre île.

