Jean-Marc Escalettes nouveau directeur Orange Réunion Mayotte à compter du 1er février 2019. Il succède à Mireille Helou qui rejoint la Direction de la Stratégie et de la CyberSécurité du Groupe en tant que CEO Orange Silicon Valley à San Francisco. Nous publions le communiqué.

Rattaché à Fabienne Dulac, CEO d’Orange France et Directrice générale adjointe du Groupe, Jean-Marc Escalettes est le représentant d’Orange à la Réunion et à Mayotte. A ce titre, il est responsable de la satisfaction des clients d'Orange sur ces territoires, de la performance commerciale et économique ainsi que de la qualité du climat et des relations sociales. Il est, par ailleurs, garant de la bonne intégration d'Orange dans le tissu économique et institutionnel local. Avec 1000 salariés, Orange est le premier acteur du numérique à la Réunion et à Mayotte.



Jean-Marc Escalettes, directeur Orange Réunion Mayotte :

" J’aurai particulièrement à cœur l’accompagnement de nos clients vers les usages numériques sur les marchés Grand Public et Entreprise. Ils tireront ainsi parti du déploiement de nos réseaux Fibre et 4G. Orange restera une entreprise majeure des territoires de la Réunion et de Mayotte et nous participerons de manière active à l’aménagement de ces territoires en y proposant les dernières technologies. Les équipes Orange grâce à leur forte proximité avec les Réunionnais et les Mahorais resteront pleinement mobilisées sur ce qui restera ma priorité : la satisfaction de nos clients "



Agé de 59 ans Jean-Marc Escalettes est diplômé de l’ESTP (Ecole Supérieure des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’industrie), il évolue depuis 1997 dans le Groupe Orange où il a occupé diverses fonctions de direction. Actuel Directeur Clients Pro-PME d’Orange France, il a précédemment contribué au développement de la branche Wholesale International au sein de FTLD (France Telecom Longue Distance) avant de rejoindre la filiale Orange Dominicana en tant que CEO adjoint. Il a ensuite intégré le marché Entreprise en tant que directeur Entreprises Normandie-Centre puis Sud-Ouest.