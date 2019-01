Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 1 heures

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de La Réunion et l'U2P (l'Union des entreprises de proximité) organise un grand débat national des artisans. Souhaitant ajouter les sujets de l'économie et de l'emploi au Grand Débat National, ils organisent deux rencontres à Sainte-Clotilde le mercredi 6 février 2019 et à Saint-Pierre le 13 février 2019. Les artisans sont invités à s'inscrire à ces débats. Voici le communiqué.

