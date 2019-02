Le samedi 09 février, à l'occasion de son traditionnel Marché de nuit, la Ville de Saint-Benoît invite le public à plonger dans l'univers du Nouvel an chinois. Pour marquer le passage à l'année du Cochon de terre, la Place du marché couvert s'animera au rythme de danses traditionnelles chinoises. Dès 16h30, la danse du lion ouvrira les festivités. Le spectacle de danse chinoise sera ensuite assurée par l'Association bénédictine culturelle chinoise et l'école de danse Huang Shen.

Comme à l’accoutumée, les visiteurs retrouveront producteurs, créateurs, artisans, marchands et commerçants dans le centre-ville jusqu’à 21h30.



Animations et plateau musical :

Sur la Place du marché couvert, des animations gratuites seront au programme pour petits et grands : zumba, balades en calèche, simulateur de réalité virtuelle (9D), gonflables, trampoline, manèges et plateau musical avec : Passion Folklore, Médérice, Olivier Brique et Sky to be



Restauration :

Pour égayer vos papilles, le food court installé à l’arrière du marché proposera de la cuisine locale mais aussi mauricienne, malgache, espagnole et chinoise bien sûr.