Ce mardi soir, la lune sera à son avantage. Le phénomène de la pleine Lune coïncide avec son passage au plus près de la Terre. Le terme "Super Lune" est vendeur pourtant il n'a aucune valeur scientifique. Si de nombreux médias vantent cet évènement "rare" il se produit régulièrement et n'a rien d'extraordinaire. Voici quelques explications pour comprendre pourquoi la lune paraitra un peu plus grosse et plus lumineuse qu'à son habitude. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Lune est le seul satellite naturel de la Terre, comme elle est en rotation sa distance varie constamment. A son apogée, elle se trouve environ à 405 000 km de notre planète, et son périgée elle s'approche à 356 000 km environ. Une différence de presque 50 000 km assez pour voir une légère variation. En moyenne la Lune se trouve à environ 385 000 km. Ce soir c'est la meilleure configuration, elle sera à son périgée pendant la pleine Lune.



Photographe pro, amateur ou simplement amoureux de la nature, préparez vous, ce soir c'est la #superlune ! 🌕 En attendant, retour en images sur les plus belles photos de pleine lune à #Cannes 😍

📸 samcros4030 . mhbenamara . slpcannes . piccinini06 pic.twitter.com/ir3IlfrMGb — Cannes Is Yours (@CannesIsYours) 19 février 2019

"Super Lune"



C'est l'astrologue Richard Nolle qui a proposé ce terme en 1979. Ça n'a pas de valeur scientifique car il n'y a pas de changement physique. Juste notre perception est différente. Il s'agit aussi d'un évènement assez banal qui se produit environ tous les 413 jours (soit 1 an, 1 mois et 18 jours). Un phénomène pas si rare au final. C'est donc un évènement certes plus visible, la Nasa estime que lorsque tous les facteurs sont en place (périgée et pleine Lune) le satellite apparaît jusqu'à 14% plus grande et 30% plus lumineuse.



Quels effets pour la Terre ?



Les marées proviennent des effets du Soleil et de la Lune sur les océans. À son périgée, la force de marée est donc plus importante. Cependant si les marées hautes et basses sont plus "grandes" la force de cette marée n'est pas impactée. Pas de craintes de tsunami ce soir à cause de la Lune. Certaines études rapportent une faible corrélation avec l'activité de la Lune et certains séismes peu profonds et de faibles intensités. Cependant aucunes preuves scientifiques n'ont été apporté afin de valider ces thèses.



Un rendez-vous pour les photographes



Si ça reste un évènement peu commun sans autant être très rare, il permet à de nombreux photographes amateurs de prendre de beaux clichés de la Lune. Ce mardi soir, le pic de l'évènement est attendu vers 20h (heure locale). Un autre épisode sera aussi visible en mars prochain. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette "Super Lune"

jb/www.ipreunion.com