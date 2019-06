Allez, oubliez votre cor au pied et votre nez en trompette, sort zot kayamb é fé roul zot roulèr, larg zot malaoya ek zot flow : ce vendredi soir 21 juin 2019 la musique va faire la fête avec vous partout à La Réunion. La 38ème édition de cette célébration de toutes les musiques a commencé dans certaines dès le début de la semaine et se poursuivra ce week-end. Vous voulez savoir où aller donnez des fourmis à vos pieds ? Regardez juste en dessous tout le programme est là

Saint-Denis

La Ville de Saint-Denis célèbre la fête de la musique dans le centre ville, le vendredi 21 juin de 18h à minuit. La programmation propose de nombreux spots musicaux ouverts aux groupes amateurs et professionnels ainsi qu’aux écoles de musique et aux structures privées. Plus de 1000 artistes seront présents.

Rendez-vous à la Bibliothèque départemental de La Réunion à partir de 8h30 pour une programmation musicale :

17 h : Orchestre du collège de La Montagne, dirigé par Guillaume Thévenot en collaboration avec la Fédération musicale de La Réunion

18 h : Orchestre Tropic Harmonie dirigé par Jean-Luc Trulès

19 h : Lorkès Nasyonal Larényon dirigé par Serge Dafreville

20 h : Kaloune

Plusieurs artistes seront présents à Saint-Denis, place Lacaze, rue Rontaunay, de 18h à minuit pour la sortie de la compilation Digital Kabar, fruit de la collaboration du festival Electropicales et du label parisien de musique électronique InFiné. Elle regroupe 18 titres d’artistes réunionnais, qui chacun à leur façon, explorent une nouvelle voie du maloya et du séga. Micky Mike posera les bases de son nouveau projet ternaire électronique, suivi de près par le live énergique d’Afriq2000 aka Kwalud, avant que Jako Maron, " mazigador " de l’electronica réunionnaise, investisse le dj booth et que L’abuse vienne planter sa Tektonika Borbonica.

Le Tampon

La commune du Tampon organise la fête de la musique en deux temps :

Vendredi 21 juin :

Faites de la musique au centre ville du Tampon - rue hubert delisle sur 4 points précis :

1 en face de Modelina / 1 à la halle / 1 à la gendarmerie / 1 à Kris (opticien)

Représentation de groupes amateurs, jeunes talents, ateliers de fabrication d'instruments en bambou de 14h à 17h30

Dimanche 23 juin :

Dans les Hauts à la Plaine des Cafres- Salle des fêtes du 23ème Km

Artistes et animations des associations du Tampon toute la journée de 10h à 17h30 - avec en cloture le concert de DJ SEBB / Junior et PLL à 16h30

Dans les Bas à la Chatoire dans le cadre de la Fête de quartier de la Chatoire - Terrain de foot de la ZAC Paul Badré

Artistes et animations des associations du Tampon toute la journée de 09h à 17h - avec en cloture le concert de NA ESSAYE à 16h30

Le Port

La ville du Port propose 2 jours de festivités dans plusieurs quartiers.



Le vendredi 21 juin de 15h à 17h, sur le parvis du marché couvert (centre-ville) : Nicky Larson (en prestation chant dancehall + Deejaying)

Melly (Zouk), EL (Séga), Benjam (Reggae/maloya/dancehall), Emmanuelle IVARA (Séga)



Vendredi 21 juin de 15h30 à 23h30, Place du Marché Forain de la Rivière des Galets : "Cité Concert" spécial fête de la musique

15h30-16h30 : Défilé avec les tambours des docks et le groupe de percussion de Farfar (départ : parking de Farfar / arrivée : à la place du marché forain de la RDG), atelier de peinture sur pierre

16h30-17h30 : prestation du groupe de percussion de Farfar / prestation du groupe de Tambours des docks,

17h30-19h30 : atelier musical sous chapiteau avec BLR, atelier de fabrication d'instrument de musique, démonstration et initiation à la danse dancehall et initiation à la danse en ligne, initiation à la danse Zumba, Kizumba

19h30-20h20 : MGR, T-Bass, Toutou Ganja Family

20h20-20h50 : Ornel

20h50-21h20 : Daoud

21h30-21h50 : Zéko

21h50-22h15 : Derick

22h15-22h50 : Miane

22h50-23h30 : Lumière

Samedi 22 juin à partir de 13h, sur le boulodrome de la Cité RN4

13h : exposition, stand de ventes de gâteaux, atelier d’art - musical, artisanal,

14h-15h : Open Mic

15h-16h30 : Artiste de quartier

16h30-17h30 : Zumbaddiction

17h30-19h30 : Artiste de quartier + open mic

19h30-20h : Mister jeff

20h-20h30 : Hodjann

20h30-21h15 : Lucie

21h15-21h45 : Sélio

21h50-22h30 : Dimix Staya

22h30-23h : Déric

Saint-Leu

Vendredi 21 juin Parc du 20 Décembre - Représentation des chorales des écoles



Comme chaque année les chorales des écoles de Saint-Leu vont "ouvrir" la fête de la musique. Cette année dix chorales vont se produire à partir de 9h30 en chorales individuelles et les 750 élèves de cycle 3 réunis interpréteront en fin de matinée des chants communs. Les élèves seront accompagnés par l'ochestre de l'Ecole des Musiques Actuelles de Saint-Leu.

Ecoles concernées :

- Chorale de l'école du Plate ;

- Chorale de l'école de la Chaloupe centre ;

- Chorale de l'école de Camélias ;

- Chorale de l'école Notre Dame des Enfants ;

- Chorale de l'école de l'Etang ;

- Chorale de l'école de la Pointe des Châteaux ;

- Chorale de l'école Saint-Leu centre ;

- Chorale de l'école de Stella (2 chorales) ;

- Chorale de l'école Mario Hoarau.

Saint-Benoit

Vendredi 21 juin à partir de 19h : Scène ouverte au Bisik avec Lao Vanglao (Bernard Grondin) et ses invités et "Kabar Magin" de Barbara Robert. Charlotte Chopinet, Lolita Monga et Patrice Treuthardt entre autres feront " kozer " les mots avant de laisser la place à la musique avec Lao, Damien Mandrin, Cécile Fontaine qui reprendront des titres du groupe Ravan et présenteront quelques créations…" Kabar fonnkèr - K/BAR MAGIN " avec Matthieu Capdevielle, Gino guédama et Barbara Robert.

Saint-Paul

Du 18 au 25 juin – Lespas culturel leconte de lisle (salle alain peters) - 18h Auditions publiques des élèves de l’école municipale de musique

Vendredi 21 juin Médiathèque Leconte de Lisle

9h -11h Animation musicale avec l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés).

9h - 15h Ateliers " instruments de musique " à partir de petits matériels recyclabes (public scolaire)

14h - 17h Karaoké

Vendredi 21 juin- Médiathèque Michel Adelaide à St Gilles-les-bains

16h - 18h Prestations des élèves de l’école municipale de musique

Vendredi 21 juin à partir de 8h30 au Musée Historique de Villèle : découverte de la musique de La Réunion à travers ses instruments au Musée Historique de Villèle à destination des scolaires (primaire-collèges), des jeunes adultes (Académie des dalons) et des touristes :

09h15 : 3 ateliers de connaissance, de pratique et de démonstration sur les instruments et la musique réunionnaise avec la diffusion en continu des films sur la fabrication d’instruments de musique

11h : Restitution de l'artiste Jean-Pierre Joséphine en résidence à Villèle avec les élèves du Collège des Aigrettes et l'Académie des Dalons

Concerts :

18h30 : Jozéfinn & dalons

19h45 : les Compères créoles

21h : Manyan

Adresse : Musée Historique de Villèle, Saint-Gilles les Hauts - 0262 55 64 10



Vendredi 21 juin sur le plateau sportif de Bras-Cano de 8h à 16h : l'Association Fête le Mur Océan indien organise des festivités en présence des scolaires de l'école de Bras-Canot, Barrage et Tan-Rouge.

Vendredi 21 juin, La Raffinerie organise la "Fèt La Mizik" à partir de 16h. Invités : Zanmari Baré, Tricodpo, Original Roots, Mikado, Bejisa’o, une performance sur le Mur, un espace d’exposition éphémère pour les arts urbains, de Oneshoz et bien d’autres surprises. Vous pourrez également vous restaurer avec Yoni (Carri), Melting cook (salade & burger végétarien & végane), les brasseurs artisanaux de la Brasserie Dalons et notre équipe de bénévoles à la buvette associative.

Samedi 22 juin Au Case de Ravine Daniel

14h - 16h : Scène ouverte aux musiciens, artistes amateurs… avec l’association " Zamevi " en partenariat avec War Domain et Médiazik / Inscriptions au Case de Ravine Daniel

16h : Plateau artistique avec Zamévi, Loveine, Judicael, Troussail family, Derji, Fan Reggae, Natty Root, Aim A Nou, Titi, Sophie Ligdamis, MC Trompette, Jerry, Jean Aude, Christopher, Céline MG, Cathy Persée, Zenfan Do Bwa, Zenfan La Cour,…

Samedi 22 juin au Plateau Sportif de Villèle, à proximité du Moringodrome

14h - 17h : Scène ouverte aux musiciens artistes amateur… avec l’association Lekol lamontraz / Inscriptions au 0262345893/0693907352

19h Plateau artistique avec Lorkès Nasyonal Larényon, Fred Espel, Mélanz Nasyon, Gilbert Pounia

Samedi 22 juin au Plateau Noir du Petit Théâtre à Bernica

10h - 13h : Scène ouverte aux musiciens, artistes amateur avec l’association Bernica en force, vibration roots, club de l’amitié, Hameau du Bernica, inscriptions à la Maison Célestin du Bernica au 0262344946 ou au 0262704336

13h Plateau artistique avec Comodo, Troussail Family, Prince Kafir, Alliance, Bacarie, Mélanz Kartié, Harmonie

Sainte-Marie

Vendredi 21 juin, Duparc (salle polyvalente), 9h30-19h30 : Spectacle école de musique

Vendredi 21 juin, Les Gaspards (rue edith piaf), 17h : Mederice – Ramzi- Rolian- Sam’s Moov – City Dance – Zeko

Vendredi 21 juin, La Confiance (Plateau noir), 16h : Initiation sport – Family Studio – G-Wins – Dan – Kayan’Jah

Samedi 22 juin, Les cafés (Plateau vert), 14h : Di Panda – Kdanse Tropical-Tifrid Maloya- White Emilia Mander- Nell Groupe La Kour

Samedi 22 juin, La convenance (Terrain de foot), 17h : Tessa – Eric Mahabo – Band Dalon – Biel Ivoula _ Dimix Staya- Sam’s Moov- City Dance

Samedi 22 juin, Médiathèque (Centre ville), 18h : El diablo (Nouvelle génération) et Samedi 29 juin, 16h : Laurence Kbar- Madiamaloya – Baba Koul Maloya- Mangalor

Samedi 22 juin, Beaumont (Plateau noir), 14-18h : Band Dalon – Biel Ivoula – Kyan’Jah – Dan-Zamela-Zeko

Sainte-Suzanne

Vendredi 21 juin sur la place du Marché forain

9h à 16h : Atelier pédagogique pour le public scolaire

A partir de 18h : Plateau artistique avec Brandon Palaxa, EL, Karedas, Emmie, L’école de musique de Beausejour, DJ Sebb, DJ Niaka, Junior, Abdoul

La Possession

Vendredi 21 juin 2019 à partir de 18h, Place Festival. Invités : Emmanuelle Ivara, DJ Sebb, Makwalé, Black-T, PLL,...