Du samedi 10 août 2019 au dimanche 11 août 2019, la Nordev (Saint-Denis) accueille la deuxième édition du salon Geekali. Mangas, cosplay, jeux vidéos, science-fiction et pop culture seront à l'honneur (Photo d'illustration DR)

Beaucoup de nouveautés sont prévues pour cette seconde édition placée sous le thème du " Challenge". Kévin Alamelou, président de l’association Geekali nous dévoile l’une des règles de cette édition 2019 : "tous les intervenants du salon ont pour obligation de proposer quelque chose de nouveau", surtout s’ils étaient présents lors de la 1ere édition.

Cette année, le Geekali voit double : deux fois plus de stands (60 cette année) donc deux fois plus d’intervenants et une plus grande surface pour le salon par rapport à l’édition de 2018.

Le concours de cosplay se situe au cœur de l’événement. Cette pratique, issue de la société japonaise, est l’art de créer ou d’acheter des costumes et des accessoires d’un personnage, souvent issu de fictions (série, film, jeu vidéo, manga…) afin d’incarner le personnage choisi. C’est une première cette année pour les cosplayers réunionnais : le gagnant du concours sera qualifié pour représenter les DOM lors de la grande finale à Lyon fin septembre 2019.

Deuxième édition du #Geekali : " On voit deux fois plus grand " explique Kévin Alamelou, président de l’association #LaReunion pic.twitter.com/Es1UnWYdbY — Imaz Press Réunion (@ipreunion) August 8, 2019

Cette édition 2019 fait également la part belle aux artistes internationaux. Le Réunionnais Lightning, chanteur de J-pop (pop japonaise), installé au Japon va interpréter ses titres. Il faut noter la présence de Philippe Ariotti, doubleur français non seulement de Freezer, personnage du dessin-animé Dragon Ball-Z, mais également du Grand Moineau, l’un des personnages de la série Game of Thrones.

Des concours de e-gaming et de e-sport sont au programme de ces deux jours. Il s’agit de compétitions de jeux vidéo entre plusieurs joueurs. D’ailleurs, cette année, le Geekali renouvelle son partenariat avec Orange Réunion. "Le e-sport, le e-gaming sont très importants pour nous" explique Jérôme Ferrari Fromager, directeur de la communication chez Orange Réunion. Ce partenariat apporte " une ampleur supplémentaire à l’événement" dévoile le directeur de la communication sur un marché " en pleine maturité ". Selon ce dernier, ce marché pèserait d’ores et déjà cinq milliards d’euros en France. C’est une aubaine " au développement économique " d’un territoire conclut Jérôme Ferrari Fromager.

Kévin Alamelou souhaite attirer plus de monde qu’en 2018 où près de 8000 réunionnais avaient franchi les portes du Salon. L'organisateur espère qu’ils seront 14 000 à se rendre au Geekali cette année.

Tout le programme est à retrouver sur https://geekali.fr/site/

lp/www.ipreunion.com