Cinékour lance un appel à projet pour l'édition 2021 du concours Talents La Kour. L'appel est lancé aux aspirants cinéastes de La Réunion, entre 18 et 40 ans, jusqu'au 10 janvier 2021. Un afterwork est organisé le mardi 3 novembre 2020 à Château Morange à Saint-Denis pour répondre à toutes les questions. Nous publions ici le communiqué de Cinékour. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Afin de participer à l’émergence du Cinéma de fiction à La Réunion et à la diversification du Cinéma français, Cinékour propose un dispositif d’accompagnement professionnalisant inédit, développé depuis 2016, en lien avec le dispositif national Talents En Court initié par le CNC. Dispositif-tremplin destiné aux 18-40 ans, Talents La Kour s’articule autant autour du développement artistique des projets de court-métrage de fiction encadrés par des intervenants professionnels, que de leur concrétisation, grâce à une sérieuse mise en réseau.

L'appel est lancé aux aspirants cinéastes de La Réunion, entre 18 et 40 ans, au talent prometteur, professionnels, amateurs ou autodidactes, le dispositif s'adresse aux porteurs de projets de court-métrage de fiction, désirant réaliser leur film dans des conditions professionnelles.

Cet appel à candidature est lancé tous les deux ans. Les lauréats participent à une résidence d'écriture complète à La Réunion pendant deux mois intensifs. À l'issue de la résidence, ils sont amenés à poursuivre le travail lors d'un séjour parisien durant une semaine. Un suivi de deux ans est ensuite effectué de façon nominative.

Les candidats répondent à l’appel à projets communiqué notamment via la page Facebook de Cinékour et sont sélectionnés sur la qualité de leur dossier et la singularité du lien avec l’imaginaire réunionnais. Ils participent gratuitement sur plusieurs mois, à un dispositif socio-culturel destiné à dynamiser l’émergence du Cinéma réunionnais. Durant leur parcours d’accompagnement, les cinéastes ont l’opportunité de discuter de leur projet avec des experts locaux et nationaux et des consultants professionnels (producteurs, distributeurs, réalisateurs, scénaristes), afin de bénéficier de conseils sur leur scénario, d'en approfondir les ressorts, de comprendre la réalité du marché cinématographique et de définir une stratégie de développement appropriée à leur travail.

La résidence se déroule ainsi en plusieurs phases jusqu'au tremplin oral où les lauréats sont invités à présenter leur projet devant un parterre composé de professionnels et d'acteurs culturels, à La Réunion et à Paris, lors des Rencontres Talents en Court au Comedy Club.

Le dispositif accorde un soin particulier à la préparation au passage sur scène, particulièrement sur un territoire comme La Réunion, où la culture porte l'héritage de la tradition orale.

Mode d'emploi :

Pour candidater, deux étapes à suivre :

- envoyer un dossier pdf complet (mail joint dans le formulaire d'inscription en lien) avec note de présentation personnelle (une page max), note de présentation du projet et des intentions d’auteur (1 page max), synopsis détaillé ou une continuité dialoguée ( scénario avec titre du film, confirmé ou provisoire, pages numérotées et numéros de séquences ) + Facultatif : Tout élément pouvant contribuer à la compréhension du projet (écrit, visuel ou vidéo)

L'appel à projets est lancé du 20 octobe 2020 au 10 janvier 2021 à minuit heure de La Réunion.