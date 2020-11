Du 28 au 30 octobre 2020, le premier business forum de La Réunion entièrement digital et multimodal, NxSE 2020, a accueilli plus de 1.000 visiteurs dans ses allées virtuelles. La soirée de clôture a permis de remettre les premiers Digital Awards de la Réunion. Nous publions ici le communiqué de Digital Réunion. (photo Digital Réunion)

Pendant trois jours du 28 au 30 octobre 2020, le salon virtuel NxSE a produit six conférences plénières avec 26 speakers locaux, nationaux et internationaux, 22 webinaires d’experts et 11 workshops participatifs et a permis de visiter les stands d’une soixantaine d’exposants.

NxSE, c’était aussi une web TV, des replays, un magazine en ligne et une application de réseautage, NxSE Connect. Ces trois jours de salon auront réussi à rassembler 97 partenaires, quatre réseaux FrenchTech, et ce sont plus de 1.000 visiteurs qui ont parcourus les allées virtuelles de ce grand rendez-vous business et tech de l’Océan Indien.



La soirée de clôture a été l’occasion de remettre les premiers Digital Awards de la Réunion : des trophées qui mettent en valeur l’expertise réunionnaise et récompensent les créateurs et les concepteurs du numérique qui sont souvent dans l’ombre au service des marques du territoire.

Pour cet événement, en partenariat avec la Région Réunion, 50% des votes étaient issus du public et 50% d’un jury de professionnels composé de Stéphane Colombel, Président de Digital Reunion, Vincent Payet, Vice-président Délégué au développement numérique à La Région Réunion, Jérôme Grüber, référent numérique au Ministère de l’Intérieur, et Fatou Ndiaye, Fondatrice de The Great Village.



Ont été primés :

- Dans la catégorie "Meilleur Projet de transformation numérique" : Aude Fresnay pour son projet Lobster Orthophonie.

- Dans la catégorie "Meilleure Collaboration digitale" : Stéphane Jaillet d’OpenSphère pour son projet le SOC (Sécurity Opération Center)

- Dans la catégorie "Meilleur Usage des nouvelles technologies" : Stéphane Masson, de la société Datanalysis pour son projet de gestion de datas, DUKE

- Dans la catégorie "Meilleur Projet de solidarité et/ou d’inclusion numérique" : Association WEBCUP pour son Chantier d’insertion numérique

- Dans la catégorie "Meilleur Site web" : Mathieu Hoarau pour son site marchand Frais Péï

- Dans la catégorie "Meilleure Application mobile"

Enfin, les participants à la soirée de clôture ont pu assister à l’avant première du documentaire de Stéphane Tariffe " L’innovation Made In Réunion ", un documentaire qui retrace l’aventure du numérique à La Réunion à travers ses entrepreneurs, depuis la première édition du forum NxSE en 2016.

Digital Reunion donne rendez-vous dans un an pour la sixième édition du Business Forum NxSE et la seconde édition des Digital Awards à tous les entrepreneurs de La Réunion et de l’Océan Indien.