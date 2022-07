Non, les dirigeants mondiaux n'ont pas visité un musée d'art satanique lors du sommet de l'Otan à Madrid

Des publications partagées des centaines de fois sur Twitter montreraient certains dirigeants mondiaux, comme le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, regardant des peintures de crânes et de créatures mythiques. Très vite, ces photos ont suscité des accusations selon lesquelles les dirigeants mondiaux admiraient des œuvres d'art sataniques lors d'un sommet de l'Otan en Espagne, en juin 2022. C'est faux. En réalité, les images ont été manipulées. Les clichés originaux ont tous été pris au musée du Prado, à Madrid. L'artiste qui a manipulé les images a déclaré qu'elles étaient conçues comme une "expérience artistique" pour critiquer le pouvoir.

"Pendant le sommet de l'Otan à Madrid, en Espagne : Les dirigeants mondialistes ont visité un musée des arts - regardez bien l'art en question !", affirment plusieurs publications publiées sur Twitter (ici et ici), le 2 juillet dernier.

Le message est accompagné de plusieurs photos montrant des dirigeants mondiaux comme Emmanuel Macron, regardant une peinture d'un personnage tenant dans ses bras un nourrisson décapité, ou Justin Trudeau debout à côté de peintures représentant des crânes et des os.

Capture d'écran de la fausse publication prise le 8 juillet 2022.

Les images ont été partagées dans des publications similaires en anglais et en coréen.

Elles sont apparues sur les réseaux sociaux après que les dirigeants mondiaux se sont réunis à Madrid, la capitale espagnole, en juin dernier, pour un sommet de l'Otan axé sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cependant, les photos ont été manipulées et ont en réalité toutes été prises au musée du Prado, que les dirigeants mondiaux ont visité lors d'un dîner de gala le 29 juin.

Photo Emmanuel Macron

Une recherche d'image inversée sur Google permet de retrouver les clichés originaux d'Emmanuel Macron dans différents articles. On y voit le président français devant le tableau "Les Trois Grâces" peint par Pierre Paul Rubens.

La légende de la photo, en espagnol, précise : "Le président Emmanuel Macron à son arrivée au musée du Prado." Le cliché est crédité à l'agence de presse espagnole EFE.

Ci-dessous une comparaison d'une capture d'écran de la photo trafiquée d'Emmanuel Macron (à gauche) et de la photo originale (à droite).

Capture d'écran du site El Monde, le 8 juillet, qui a publié une photo d'Emmanuel Macron au musée du Prado, prise par l'agence de presse espagnole EFE.

Image Trudeau

La photo originale de Justin Trudeau au dîner de gala du Prado a, elle, été prise par un photographe de l'AFP, Bertrand Guay.

On y voit le leader canadien debout devant divers portraits.

Ci-dessous, une capture d'écran comparant la photo trafiquée de Justin Trudeau (à gauche) et la photo originale (à droite).

Capture d'écran de la photographie manipulée prise le 8 juillet 2022. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau visite le musée Prado à Madrid, le 29 juin 2022, lors d'un dîner de gala pour le sommet de l'Otan. (POOL/AFP Bertrand Guay) ( POOL / BERTRAND GUAY)

Photo membres de l'Otan

La photographie représentant les dirigeants mondiaux de l'Otan posant avec, en arrière-plan, une créature mythique portant un masque à gaz a elle aussi été manipulée.

Le cliché original a également été pris par le journaliste de l'AFP Bertrand Guay.

Ci-dessous une nouvelle comparaison d'une capture d'écran de la photo trafiquée des dirigeants membres de l'Otan (à gauche) et de la photo originale (à droite).

Capture d'écran de la photo manipulée des membres de l'Otan, prise le 8 juillet 2022. Les dirigeants des pays membres de l'Otan et leurs épouses posent durant la visite du musée Prado à Madrid, le 29 juin 2022, lors d'un dîner de gala pour le sommet de l'Otan (POOL/AFP Bertrand Guay). ( POOL / BERTRAND GUAY)

En parallèle, des recherches d'images inversées permettent de retrouver deux des œuvres d'art utilisées dans les photos trafiquées sur le site Web Virtual Gallery, appartenant à l'artiste espagnol Ramón Llansola.

"Ramón Llansola a crée ART OF THE CHAOS en 1994. Influencé par le surréalisme et la musique industrielle, il a commencé à créer des œuvres en utilisant des matériaux et des déchets : ferraille, os et crânes d'animaux, peinture et débris d'aérosols", peut-on lire dans le profil de l'artiste.

Comparaison de captures d'écran de deux œuvres d'art à partir des images manipulées partagées sur Twitter (à gauche) et de deux des œuvres originales de Ramón Llansola publiées sur Virtual Gallery (à droite).

Contacté par l'AFP, Ramón Llansola a déclaré avoir lui-même manipulé les photographies dans le cadre d'une "expérience artistique".

"Ce n'était pas destiné à tromper qui que ce soit. C'était une expérience artistique pour provoquer la critique du pouvoir et éveiller la conscience des gens", a-t-il expliqué.

"Je voudrais m'excuser auprès des grands artistes pour avoir emprunté leur place au musée du Prado. Je suis désolé que l'intention de mon expérience ait été mal interprétée."

Il a également précisé que ses œuvres d'art étaient fabriquées à partir de déchets et de matériaux recyclés, dans le cadre d'un projet sur le déclin du capitalisme et du consumérisme.

La page DeviantArt de Ramón Llansola comporte plusieurs autres photos correspondant aux œuvres des photos trafiquées, comme ici.