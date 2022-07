Une pénurie de moutarde organisée en France ? Attention aux interprétations de cette vidéo virale

Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Des stocks de moutarde "cachés" dans des entrepôts pour créer une pénurie? C'est ce qu'affirme un internaute qui explique avoir filmé des rangées de palettes de moutarde exposées dans un entrepôt que Carrefour se refuserait à distribuer. Les produits filmés sont ceux de la marque Rustica, commercialisée dans les magasins E.Leclerc, et non Carrefour, ont confirmé auprès de l'AFP les deux enseignes et Reine de Dijon. Cette dernière, qui fournit E.Leclerc, explique qu'il s'agissait ici d'une commande groupée d'un mois de livraison, à distribuer dans différents magasins de l'enseigne. Quant à la pénurie actuelle, bien réelle, elle s'explique avant tout par une mauvaise récolte de graines de moutarde, principalement en raison d'aléas climatiques, pointent des spécialistes.

Des stocks de moutarde "cachés" dans des entrepôts pour créer une pénurie? C'est ce qu'affirme un internaute qui explique avoir filmé des rangées de palettes de moutarde exposées dans un entrepôt que Carrefour se refuserait à distribuer. Les produits filmés sont ceux de la marque Rustica, commercialisée dans les magasins E.Leclerc, et non Carrefour, ont confirmé auprès de l'AFP les deux enseignes et Reine de Dijon. Cette dernière, qui fournit E.Leclerc, explique qu'il s'agissait ici d'une commande groupée d'un mois de livraison, à distribuer dans différents magasins de l'enseigne. Quant à la pénurie actuelle, bien réelle, elle s'explique avant tout par une mauvaise récolte de graines de moutarde, principalement en raison d'aléas climatiques, pointent des spécialistes.