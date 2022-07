Ces trois chanteurs italiens ne sont pas les fils de grands ténors

Une vidéo montrant trois artistes interprétant la chanson italienne "ll Mondo" a été partagée à plus de 460.000 reprises en une semaine sur Facebook, avec une description prétendant qu'ils sont les fils des stars de l'opéra Andrea Bocelli (dont le nom est confondu avec celui du peintre de la Renaissance italienne Sandro Botticelli), Plácido Domingo et Luciano Pavarotti. Mais c'est faux : les artistes qui se produisent lors du concert sont Piero Barone, Gianluca Ginoble et Ignazio Boschetto du trio de pop-opéra Il Volo, qui a représenté l'Italie à l'Eurovision en 2015. Ils n'ont pas de liens de parenté avec ces légendes de l'opéra.

"Le premier chanteur est le fils de Boticelli, le deuxième plus costaud est le fils de Pavarotti et le troisième qui porte des lunettes est le fils de Plácido Domingo, la relève est assurée bravo", assure la description d'un vidéo vue plus de 16 millions de fois et partagée plus de 462.000 fois depuis le 20 juillet sur Facebook.

Capture d'écran Facebook, prise le 28/07/2022

La même vidéo, avec des descriptions similaires, a été partagée d'autres centaines de fois sur Facebook dans d'autres publications en juillet 2022, et circule depuis au moins 2021 sur les réseaux sociaux avec les mêmes légendes en anglais, en espagnol et en portugais.

On y voit trois artistes sur une scène en extérieur, entourés de musiciens et de leur public. Ils chantent une reprise de la chanson "Il Mondo", rendue célèbre en 1965 par le chanteur, acteur et compositeur Jimmy Fontana.

D'autres publications assurent aussi qu'il s'agit des "trois fils des plus grands ténors de ce monde José Carreras-Luciano Pavarotti- Plácido Domingo".

L'Italien Luciano Pavarotti et les deux Espagnols José Carreras et Plácido Domingo sont connus depuis les années 1990 sous le nom des "Trois Ténors". Ils ont donné ensemble une série de concerts dans le monde entier, dont un à Paris lors de la Coupe du monde de football en 1998.

L'Italien Luciano Pavarotti et les deux Espagnols José Carreras et Plácido Domingo, le 10 juillet 1998, à la fin de leur concert de la tournée des "Trois Ténors" marquant la fin de la Coupe du monde de football 1998 sur le Champ de Mars ( AFP / Archives / PEDRO UGARTE)

Andrea Bocelli, dont le nom est visiblement confondu avec celui du peintre de la Renaissance italienne Sandro Botticelli dans les publications, est un autre ténor italien, également actif depuis les années 1990.

Un concert d'Il Volo à Mayence en 2011

Une recherche d'image inversée à partir d'images-clés de la vidéo renvoie vers la chaîne YouTube officielle du groupe de pop-opéra italien Il Volo. On y retrouve la vidéo partagée sur Facebook, avec le titre "Il Mondo - Il Volo en Alemania 09-2011" (ou, en français "'Il Mondo' - Il Volo en Allemagne, septembre 2011").

On peut d'ailleurs apercevoir, en haut à gauche des images, le logo de la ZDF (pour "Zweites Deutsches Fernsehen"), la deuxième chaîne de télévision publique allemande. La description de la vidéo indique aussi "ZDF Fernsehgarten", une émission de la ZDF diffusant des concerts ou représentations en direct.

Capture d'écran YouTube prise le 28/07/2022

Ces dernières sont enregistrées depuis le "ZDF Sendezentrum", un parc composé de studios de la chaîne de télévision ainsi que d'espaces pouvant accueillir du public en extérieur, à Mayence, une ville de l'est de l'Allemagne.

En comparant différents éléments visibles dans la vidéo partagée sur Facebook avec des images disponibles sur Google Maps, on peut se rendre compte qu'il s'agit bien du même endroit.

Capture d'écran Facebook, prise le 28/07/2022 Capture d'écran de photos disponibles sur Google maps, prise le 28/07/2022

Un communiqué du label Universal Music allemand publié le 9 septembre 2011 annonçait d'ailleurs la présence d'Il Volo dans l'émission de la ZDF pour chanter "Il Mondo", le 11 septembre 2011.

Capture d'écran du communiqué d'Universal Music Group, prise le 28/07/2022

Pas de liens de parenté avec les "Trois Ténors" ou Bocelli

Le site officiel d'Il Volo contient notamment une page de "biographie" sur les trois membres du groupe : Piero Barone, Ignazio Boschetto et Gianluca Ginoble.

La page indique qu'Il Volo a été créé en 2009, après que les chanteurs ont participé individuellement à un concours diffusé sur la chaîne de télévision italienne Rai 1, intitulé "Ti lascio una canzone" ("Je te laisse une chanson", en français). Ils ont ensuite réalisé des concerts dans le monde entier, et représenté l'Italie à l'Eurovision en 2015.

Leur biographie indique que le trio a donné des concerts en l'honneur de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo et José Carreras en 2016 et 2017, mais ne mentionne à aucun moment que les jeunes chanteurs sont les fils de ces derniers, ou qu'ils puissent avoir un lien de parenté avec eux.

La biographie mentionne également Andrea Bocelli, mais uniquement pour indiquer que Michele Torpedine, "le manager qui a lancé la carrière d'Andrea Bocelli, de Zucchero, de Giorgia et Biagio Antonacci", est celui qui a également repéré les membres d'Il Volo.

Le groupe Il Volo arrive aux Latin Grammy Awards, le 19 novembre 2015 à Las Vegas, dans le Nevada ( AFP / Archives / CHRIS FARINA)

Luciano Pavarotti est décédé d'un cancer du pancréas à 71 ans en 2007, laissant derrière lui quatre filles. Son fils unique est décédé peu après sa naissance, en 2003.

Plácido Domingo a quant à lui un fils, Plácido Domingo Jr., né en 1965, qui est compositeur et chanteur. Il est apparu régulièrement en public et à la télévision avec son père, et ne ressemble pas aux chanteurs présents sur la vidéo très partagée sur Facebook, qui sont beaucoup plus jeunes. L'AFP n'a retrouvé aucune autre mention du fait que ses autres fils soient des musiciens. Ci-dessous une comparaison entre Domingo Jr. en 2010 et les membres d'Il Volo en 2011.

Le ténor espagnol Plácido Domingo (à gauche) donne une conférence de presse aux côtés de son fils Plácido Domingo Jr., le 15 décembre 2010 à Bratislava ( AFP / Archives / SAMUEL KUBANI) Capture d'écran de la vidéo partagée sur Facebook, prise le 28/07/2022

Dans le cas de José Carreras, l'AFP n'a retrouvé aucun document indiquant que son fils ou sa fille soient musiciens. Toutefois, son neveu, David Giménez Carreras, est chef d'orchestre.

Quant à Andrea Bocelli, l'un de ses fils, Matteo Bocelli, né en 1997, est acteur et chanteur. Il a publié ses premières reprises de chansons sur YouTube en 2018 et est apparu régulièrement aux côtés de son père. Virginia Bocelli, fille d'Andrea née en 2012, a également déjà chanté aux côtés de son père.

Andrea et Matteo Bocelli posent lors de la première en Europe du film "Casse-Noisette et les Quatre Royaumes", à Londres, le 1er novembre 2018 ( AFP / Anthony HARVEY)

En 2021, le média de vérification en espagnol Newtral avait déjà vérifié cette rumeur, et était également parvenu aux conclusions qu'elle était infondée.