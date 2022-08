Ukraine : cet homme aux tatouages nazis n'est pas un prisonnier de guerre, mais un détenu photographié au Bélarus en 2005

Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Depuis juin dernier, une photo prétendant montrer un détenu ukrainien tatoué de plusieurs croix gammées circule sur les réseaux sociaux. Elle serait la preuve, selon ceux qui la partagent, de l’emprise néo-nazie en Ukraine, alors que Vladimir Poutine et le Kremlin justifient depuis des mois leur invasion par un projet de "dénazification" du pays voisin. Mais la photo a été prise en 2005 dans une prison au Bélarus, et n’a rien à voir avec la guerre actuelle. Par ailleurs, les spécialistes interrogés par l’AFP réfutent la théorie selon laquelle l’Ukraine et son gouvernement seraient acquis à l’idéologie nazie.

