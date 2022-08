Des fermiers italiens mobilisés contre l'inflation ? Non, cette vidéo immortalise une fête dans le Piémont

Des agriculteurs italiens mobilisés dans les rues contre l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat ? C'est ce que prétend une publication Facebook relayée près de 3.000 fois en dix jours sur le réseau social, images à l'appui. La vidéo en question a cependant été détournée de son contexte originel : loin d'un rassemblement contre la flambée des prix, elle montre une fête dédiée à l'agriculture et à la bière, organisée le 23 juillet 2022 dans une petite ville du Piémont au Nord-Ouest de l'Italie.

Sur la vidéo relayée sur Facebook, des dizaines de tracteurs, gyrophares allumés et klaxons retentissant à l'unisson, stationnent les uns à côté des autres.

"Les fermiers italiens de la région du Piémont protestent contre l'inflation, les prix élevés du carburant, les engrais, les coûts de la vie élevés, les prix d'achat bas des produits... !!!", est-il affirmé dans la légende qui accompagne la publication, partagée près de 3.000 fois depuis le 30 juillet 2022.

"Belgique, puis Italie, la colère gagne et gronde...", peut-on lire parmi les quelques 238 commentaires qui appellent, pour la plupart, au "réveil" des Français et des Européens : "Bravo l'Italie ! Tous les Européens devraient en faire de même ! La solidarité des peuples s'avère nécessaire face aux profiteurs de crise qui nous broient !"

Cette publication suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux à l'heure où le taux d'inflation dans la zone euro bat des records, atteignant 8,9% en juillet, sur un an.

L'Italie n'est pas épargnée par cette augmentation brutale du coût de la vie : le gouvernement italien a d'ailleurs adopté, jeudi 4 août, un nouveau paquet de mesures de 17 milliards d'euros destinées en grande partie à amortir le choc de la flambée des prix de l'énergie pour les ménages et entreprises.

Sur la vidéo publiée sur Facebook, un drapeau italien est bien identifiable, à la sixième seconde.

Cependant, d'après les recherches de l'AFP, ces véhicules étaient rassemblés à l'occasion d'une "fête de la bière et du tracteur" organisée dans une petite ville du Nord-Ouest de l'Italie, qui n'avait aucun lien avec une mobilisation contre l'inflation.

Des tracteurs rassemblés... à l'occasion d'une fête

Visionnée plus de 50.000 fois sur la page d'un groupe Facebook qui se fait le relai d'images de mobilisations populaires, la publication prétend dévoiler les images d'agriculteurs italiens, mobilisés en nombre contre la baisse du pouvoir d'achat.

Toutefois, une recherche par mots clés effectuée sur Google ne nous a pas permis de retrouver un tel événement décrit dans la presse italienne.

En revanche, le média en ligne Torino Oggi a publié un article, le 20 juillet 2022, titré de la manière suivante : "Villafrance Piemonte vise haut avec son Tractor Beer Fest". Dans le détail, l'article indique que l'objectif de cette "fête de la bière et du tracteur" est de programmer "le plus grand rassemblement de tracteurs jamais organisé dans le Piémont", pour "souligner l'importance de l'agriculture" dans cette région du Nord-Ouest de l'Italie.

De nombreux festivaliers accompagnés de leurs tracteurs se sont donc rendus, le 23 juillet 2022, dans la petite ville Villafrance Piemonte. Sur son site, la commune a effectivement communiqué autour de l'événement, et même partagé l'affiche qui lui est consacré.

Sur sa page Facebook, Villafrance Piemonte a également relayé des images du festival, le 25 juillet 2022.

Nous les avons comparées avec celles de la vidéo publiée sur Facebook : plusieurs éléments, identifiés ci-dessous, nous indiquent que ces images sont absolument identiques. La vidéo originelle a donc été détournée de son contexte.

A l'origine du détournement : une page Facebook serbe

Un logo (situé en haut à droite des images vidéo) ainsi qu'une inscription en alphabet cyrillique (en haut à gauche), nous ont par ailleurs mis sur la piste de l'origine du détournement d'images.

Une recherche par mots-clés sur Google nous a ainsi permis de retrouver la page Facebook à l'origine de la manipulation, basée dans la capitale de la Serbie, Belgrade.

Elle se présente comme un "magazine politique" et publie de nombreuses vidéos de manifestations et de mobilisations populaires, en y accolant leur logo ou des inscriptions.

Les agriculteurs néerlandais en colère

Cette vidéo est massivement partagée sur Facebook dans un contexte où le monde agricole néerlandais manifeste bel et bien sa colère : depuis plusieurs semaines, des agriculteurs bloquent les autoroutes du pays, déversant du fumier et des déchets, incendiant des bottes de paille et se rassemblant devant le domicile de plusieurs responsables politiques.

En cause : le plan gouvernemental de réduction de 50% des émissions d'azote, envisagé d'ici à 2030, qui pourrait provoquer des expropriations.

Deuxième exportateur agricole au monde après les Etats-Unis, les Pays-Bas connaissent régulièrement de fortes mobilisations agricoles. Les images de ces manifestations ont déjà été décontextualisées à plusieurs reprises, comme expliqué dans cet article de vérification, ou encore dans celui-ci.