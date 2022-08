Attention à ces publications promettant des bons pour du poulet gratuit chez KFC

Une publication Facebook évoque des coupons gratuits pouvant être échangés contre trois seaux de poulet dans les restaurants KFC (Kentucky Fried Chicken). Cette offre est censée marquer la célébration du 71ème anniversaire de la chaîne de restauration rapide américaine. Contactée par l’AFP, l’entreprise dément tout lien avec cette page Facebook et précise que ses offres de promotion sont publiées exclusivement sur son site internet ou sur ses pages certifiées sur les réseaux sociaux.

"Pour célébrer les 71 ans de @KFC, nous envoyons des coupons à tous ceux qui partagent et tapent "J'aime KFC" avant le 16 août à 16h. "Chaque bon peut être utilisé dans n'importe quel KFC pour obtenir trois seaux de poulet GRATUITEMENT !" indique une publication Facebook mise en ligne le 11 août 2022 et partagée plus de 150 fois.

Ce texte s'accompagne de quatre photos sur lesquelles on peut voir plusieurs produits avec le logo et les couleurs de KFC. Des publications similaires ont également été partagées ces dernières semaines plusieurs milliers de fois dans des pays anglophones (1, 2, 3). Certaines renvoient à un site internet qui demande aux utilisateurs de répondre à un sondage.

Capture d'écran Facebook réalisée le 16 août 2022

La publication en français a elle été identifiée sur une page Facebook baptisée "KFC Fans" créée le 11 août 2022 soit le même jour où le texte et les photos ont été partagés.

Capture d'écran Facebook réalisée le 16 août 2022

Lorsque le commentaire "J’aime KFC" est envoyé par des internautes attirés par cette offre, un message leur demande de partager la publication de la page dans huit groupes Facebook.

Capture d'écran Facebook réalisée le 16 août 2022

Cette offre, qui a suscité un fort engouement chez certains internautes, n'apparaît toutefois pas sur les sites officiels de KFC au Canada, aux États-Unis et en France. Il en va de même pour la page Facebook certifiée de l’entreprise, qui porte un logo différent de celui des pages "Fans de KFC".

Capture d'écran Facebook de la page certifiée de KFC réalisée le 16 août 2022 Capture d'écran Facebook de la page "KFC Fans" réalisée le 16 août 2022

Contactée en juin dernier, au moment où des publications similaires étaient relayées en anglais, Bethany Tillo, une porte-parole de KFC Canada, avait indiqué dans un courriel à l'AFP que les offres ne provenaient pas de la chaîne de restauration rapide.

"KFC Canada n’est pas affilié à la page Facebook qui fait cette offre", avait-elle précisé. "Les offres valides de KFC Canada se trouvent sur notre site Web KFC.ca et sur nos pages officielles de médias sociaux, qui peuvent être liées directement au site KFC.ca."

Les offres en ligne de cartes-cadeaux et autres coupons sont une tactique que les escrocs utilisent régulièrement sur les réseaux sociaux pour obtenir les données personnelles des utilisateurs. AFP Factuel a déjà déconstruit à plusieurs reprises ce type de publications (1, 2).