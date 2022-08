Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Vendredi 26 Août à 06H49

La vidéo d'une opération chirurgicale montrant l'extraction d'un caillot de sang est partagée sur les réseaux sociaux par des internautes assurant que ce patient aurait été atteint de cette affection après avoir été vacciné contre le Covid. C'est néanmoins impossible : cette vidéo circule sur internet depuis le 1er avril 2019, bien avant l'apparition de la pandémie et du développement des vaccins anti-Covid. Si l'Agence européenne des médicaments a reconnu en 2021 un "lien possible" entre les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson et de "très rares cas de caillots sanguins", l'agence avait néanmoins conclu que les bénéfices de la vaccination continuaient de l'emporter sur les risques.

