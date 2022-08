Ces affirmations sur les vaisseaux du cordon ombilical sont trompeuses

Des publications Facebook partagées plus de 900 fois depuis le 16 juin prétendent expliquer les différentes fonctions des trois vaisseaux du cordon ombilical, rendant grâce à "Allah, le créateur par excellence". Si le nombre de vaisseaux présents dans le cordon est juste, ses explications sur leur fonction sont en revanche en partie erronées, selon des spécialistes contactés par l’AFP.

"Le cordon Ombilical contient 3 vaisseaux", avance l’auteur de cette publication qui se propose d’expliquer leurs différentes fonctions. Selon ce texte, le premier vaisseau a pour but de "fournir l'oxygène au fœtus pour qu'il respire", le deuxième "d'évacuer les déchets dus au métabolisme du fœtus (urée, CO2)" et le troisième "de délivrer la nourriture au fœtus".

"Gloire à Allah le créateur par excellence", conclut la publication partagée plus de 700 fois sur Facebook.

On retrouve les mêmes affirmations sur plusieurs autres pages Facebook, au Sénégal ou au Burkina Faso par exemple.

Le cordon ombilical a pour rôle de "permettre la nutrition, l’oxygénation du fœtus, l’élimination de ses déchets et de contribuer momentanément à la formation de l’intestin moyen", peut-on lire dans une thèse de doctorat sur le soin du cordon ombilical publiée sur le site des Archives ouvertes de l’Université de Lorraine (France) en 2009.

Cet organe qui relie donc la mère à l’enfant contient-il effectivement trois vaisseaux, et ceux-ci fonctionnent-ils tel que décrit par ces publications?

Contacté le 29 août par l’AFP, Pr Romain Basmaci, chef de service pédiatrie-urgences à l’Hôpital Louis-Mourier (France) est très clair : "le cordon ombilical contient effectivement 3 vaisseaux sanguins : deux artères et une veine mais il ne fonctionne pas tel que décrit par l’auteur de ce texte".

Deux erreurs

Les internautes qui partagent ces publications se trompent en effet sur deux choses:

Aucun vaisseau n'"a pour but de fournir l'oxygène au fœtus pour qu'il respire" : "Le fœtus ne respire pas," rappelle Pr Romain Basmaci. "Il est dans une poche remplie d’eau, les poumons sont collabés [affaissés, ndlr] et s’ouvrent à la naissance pour qu’il puisse respirer".

Seule une seule veine (et non deux) transporte les éléments nutritifs vers le fœtus (sang oxygéné, nutriments, vitamines, anticorps); les deux artères servent à éliminer le sang moins oxygéné et les autres déchets métaboliques vers le placenta pour l’épuration.

"Il faut comprendre que le sang circule dans les deux sens : du placenta vers le fœtus pour amener le sang oxygéné et riche en nutriments (glucose) et du fœtus vers le placenta pour se débarrasser des déchets", reprend Pr Roman Basmaci.

"La veine ombilicale transporte un sang enrichi en oxygène et nutriments, vitamines, anticorps et autres éléments métaboliques indispensables à la vie du fœtus. Ces éléments vont emprunter la veine ombilicale pour aller rejoindre la circulation fœtale en passant par le cœur du fœtus, qui se chargera de distribuer ce sang au reste le du corps du bébé", indique à l'AFP Dr Abdoulaye Diop, gynécologue-obstétricien et spécialiste de la PMA à la Clinique Bellevue à Dakar (Sénégal).

Les deux artères du cordon ombilical, elles, "contiennent plutôt du sang provenant du fœtus, pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique, en déchets divers issus du fonctionnement du corps du fœtus" et "vont aller vers le placenta où se fera un échange très complexe de gaz (gaz carbonique contre oxygène) et de divers nutriments", poursuit le médecin, qui a par ailleurs publié ces explications sur sa page Facebook (1, 2).