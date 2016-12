Un jeune homme de 28 ans, soupçonné d'avoir mis feu au scooter impliqué dans un accident dimanche 25 décembre 2016, a été placé en garde à vue ce mercredi 28 décembre, selon les informations de linfo.re. Dans cet accident, le scootériste avait été grièvement brûlé et se trouvait toujours, ce vendredi, entre la vie et la mort à l'hôpital.

D'après les premiers éléments, le scootériste aurait été renversé par une voiture, puis brûlé via les coulées d'essence dues à sa chute. Tout de suite après l'accident, plusieurs personnes avaient raconté, notamment sur Freedom, que l'essence avait été enflammée par un tiers et non par une étincelle dûe à l'accident. Une enquête a donc été ouverte pour comprendre l'enchaînement des faits.

Depuis mercredi après-midi, un Dionysien de 28 ans a donc été placé en garde à vue mercredi après-midi, au commissariat Malartic. Selon linfo.re, il serait suspecté d'avoir mis le feu à la flaque d'essence qui s'échappait d'un deux-roues, avec un briquet. Pour l'heure il nierait les faits. "Le parquet considère toutefois qu'il dispose d'assez d'éléments pour demander la mise en examen du suspect sous la qualification provisoire de dégradations par incendie ayant entraîné une infirmité permanente. Déféré cet après-midi, celui-ci pourrait être placé en détention provisoire", précise Clicanoo.

La victime, brûlée à 83%, a été transférée en métropole, et se trouve toujours entre la vie et la mort selon Clicanoo.