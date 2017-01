Aux alentours de 16h00, une collision frontale est survenue entre deux voitures à Saint-Leu, au niveau de Kélonia ce vendredi 13 janvier 2017. Cinq blessés sont à déplorer dont trois légers et un en arrêt cardio-respiratoire. Le dernier est toujours incarcéré dans l'un des véhicules. L'accident s'est produit sur l'ancienne route nationale en direction du Sud, provoquant des ralentissements. Les pompiers sont sur place et procèdent à la réanimation d'un des blessés. Le SMUR et les forces de l'ordre sont également sur les lieux de l'accident.

jm/www.ipreunion.com