Ce jeudi 26 janvier 2017, le procès en appel de l'affaire du foyer de Terre-Rouge débute. Il se terminera ce vendredi. Nassimah Dindar, présidente du Département, le député Jean-Jacques Vlody ainsi que le maire de l'Entre-Deux Bachil Valy se sont entourés de ténors du barreau pour contester leurs peines inéligibilité. L'agent administratif Michel Soucramanien est également face aux juges.

Ce jeudi 26 janvier 2017, le procès en appel de l'affaire du foyer de Terre-Rouge débute. Il se terminera ce vendredi. Nassimah Dindar, présidente du Département, le député Jean-Jacques Vlody ainsi que le maire de l'Entre-Deux Bachil Valy se sont entourés de ténors du barreau pour contester leurs peines inéligibilité. L'agent administratif Michel Soucramanien est également face aux juges.

09h22 : Maître Frédéric Hoareau, avocat de Jean-Jacques Vlody, prend la parole. "Je ne suis pas serein ce matin de me présenter devant vous" commence t-il en s'adressant à la cour. Il poursuit : "Le parquet, défenseur des droits individuels, ne marche que dans un sens. Je n'ai aucun argumentaire de la part du parquet." Il évoque le fait que la justice soit "régulièrement attaquée".

"L'appel, ce n'est pas forcément remettre en cause une décision de justice. L'appel est un moyen d'exprimer une opinion." martèle Maître Hoareau. Il parle "d'appel au rabais", l'appel ayant étant qualifié "d'appel incident". En rappelant ce que le parquet avait alors demandé lors de la première instance : "Dans cette affaire, je n'ai pas la preuve de la discrimination mais je vous demande de prononcer une peine exemplaire". Il s'interroge sur l'intention du parquet qui serait, pour lui, une volonté "d'intimider".

09h17 : Rappel des premiers jugements. Ce qui conclue le rapport.

09h11 : Les expressions de "clientélisme politique" et de "discrimination à l'embauche" reviennent à plusieurs reprises.

8h42 : La première décision a été rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. La présidente rappelle les faits et procédures : "suspicion de trafic d'influence", "17 contrats auraient été remplacées par des personnes ne disposant pas des qualifications requises". Elle déroule l'ensemble de l'affaire, depuis la dénonciation du syndicat jusqu'aux mises en examen et premières déclarations.

8h41 : La présidente de la cour rappelle les droits des mis en cause. Ils sont invités à s'asseoir.

8h35 : Le procés en appel commence. Nassimah Dindar, Bachil Valy, Jean-Jacques Vlody et Michel Soucramanien sont invités à décliner leur identité. La salle d'audience n'est pas totalement remplie et des bancs sont vides.

Affaire du foyer de Terre-Rouge : le procès en appel commence ce jeudi pic.twitter.com/cXLOvs3tzC — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 26 janvier 2017

Pour rappel, dans cette affaire dite du "Foyer de Terre-Rouge", les élus ont été condamnés pour discrimination à l'embauche. Nassimah Dindar a écopé de 3 ans d'inéligibilité, 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Jean-Jacques Vlody a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 18 mois d'inéligibilité et Bachil Valy à 4 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Michel Soucramanien, ancien membre du cabinet du Département et unique administratif du dossier, a quant à lui été condamné à 6 mois de sursis. Les mis en cause ont fait appel de cette première décision rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.

En 2008 et 2009, peu après l'élection de la présidente du Département, ils auraient proposé des CV et favorisé l'embauche de militants réputés proches de la majorité alors en cours. 17 agents dont le contrat n'a pas été renouvelé avaient alors décidé de porter plainte.