Ce vendredi 28 janvier 2017, continue le procès en appel de l'affaire dite du "Foyer de Terre-Rouge". Il a commencé ce jeudi avec un rappel des faits et de longs interrogatoires de Michel Soucramanien et Nassimah Dindar. Retour des débats aujourd'hui. Le verdict devrait être délivré en fin de journée.

8h47 : Maître Rapady s'adresse à l'avocat général. "On voit combien ce dossier a été mal monté en première instance, le ministère public nous a trompé en première instance. Convenez que cette procédure est franchement bancale" insiste t-il.

8h44 : "Il n'y a pas de qualification pénale à sortir ! La transparence doit être de tous les côtés." s'insurge Maître Maisonneuve. "Ces personnes sont en examen depuis près de 5 ans. Et aujourd'hui, au deuxième jour du débat, alors que deux personnes se sont expliquées, on vient vous soumettre l'idée d'une requalification juridique, qui changerait l'angle d'examen !" renchérit Maître Frédérique Beaulieu, avocate de Jean-Jacques Vlody.

8h33 : Le procès s'ouvre. Avant le lancement des débats, l'avocat général prend la parole : "Ce débat est relativement nouveau". Il pose l'idée d'une requalification en coaction.

Pour rappel, dans cette affaire dite du "Foyer de Terre-Rouge", les élus ont été condamnés pour discrimination à l'embauche. Nassimah Dindar a écopé de 3 ans d'inéligibilité, 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Jean-Jacques Vlody a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 18 mois d'inéligibilité et Bachil Valy à 4 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Michel Soucramanien, ancien membre du cabinet du Département et unique administratif du dossier, a quant à lui été condamné à 6 mois de sursis. Les mis en cause ont fait appel de cette première décision rendue par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.

En 2008 et 2009, peu après l'élection de la présidente du Département, ils auraient proposé des CV et favorisé l'embauche de militants réputés proches de la majorité alors en cours. 17 agents dont le contrat n'a pas été renouvelé avaient alors décidé de porter plainte.

