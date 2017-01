Du 31 janvier au 3 février 2017, les auteurs présumés de l'agression ayant entraîné la mort du couple Aho-Nienne à Grand Bois seront devant les assises. Cette affaire avait provoqué colère et indignation sur l'île : les victimes, gérants d'une station-service étaient âgés et appréciés dans le quartier. Ils ont été tués à coups de barre de fer. Quatre des protagonistes risquent la réclusion criminelle à perpétuité.

Les cinq auteurs présumés de l’agression ayant entraîné la mort de deux commerçants octogénaires de Grand Bois seront jugés à la cour d’assises de Saint-Denis du mardi 31 janvier au vendredi 3 février. Jimmy et Evelyne Filomar, Mickaël Robert et Elsa Gonthier encourent la réclusion criminelle à perpétuité. La dernière, Carole Gravier, poursuivie pour recel de bien, risque une peine de dix ans d’emprisonnement. Les faits, d’une violence rare, se sont déroulés le 22 janvier 2015, dans un quartier du sud de l’île.

Âgés de 92 et 85 ans, les victimes géraient une station-service bien connue dans le quartier habituellement paisible de Grand Bois à Saint-Pierre. Le soir du drame, Émile et Odette Aho-Nienne rentrent chez eux, accompagnés par deux de leurs fils. Ils sont sauvagement agressés à coups de barre de fer par trois individus. L’objectif des assaillants : dérober de l’argent supposé se trouver au domicile des octogénaires. Gravement touchés au crâne, les commerçants décèdent peu de temps après. Leurs enfants, sexagénaires, sont grièvement blessés.

- Le couple travaillait depuis plusieurs décennies -

Trois jours après les faits, une jeune femme supposée avoir participé à l'agression, se rendait d'elle même à la police. Le lendemain les quatre autres auteurs présumés étaient interpellés. Trois personnes, une mère de famille, son compagnon et un homme d’une vingtaine d’années, étaient ensuite mises en examen pour vol avec violences ayant entraîné la mort et vol commis avec une arme. Une jeune fille ayant conduit le groupe à la station services des Aho Nienne est poursuivie pour complicité. La dernière protagoniste est accusée de non-dénonciation de crime et recel de biens.

L’affaire avait provoqué indignation et émotion sur toute l'île. La famille Aho-Nienne était très appréciée des habitants du quartier où elle travaillait depuis plusieurs décennies. De nombreuses personnes avaient rendu hommage aux victimes sur les lieux du drame, déposant des fleurs et récitant des prières. Plus de 3 000 personnes avaient ensuite assisté aux obsèques alors que les stations-services de toute l’île baissaient leurs rideaux en signe de deuil et de solidarité.

Le verdict est attendu pour ce vendredi.

