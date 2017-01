Ce mardi 31 janvier 2017, commence le procès des auteurs présumés de l'agression mortelle du couple Aho-Nienne. Ils sont cinq à passer face aux assises et quatre risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu ce vendredi.

8h52 : Le président de la cour fait un rappel des faits et dresse les multiples blessures infligés aux victimes. Les auteurs présumés n'ont aucune réaction face à l'évocation d'un véritable "bain de sang". La "lourde barre de fer de 50 centimètres" provenait d'un parasol. C'est Evelyne Filomar qui a porté un coup de barre derrière la tête de Madame Aho-Nienne. Son but : "que plus personne ne puisse crier". Pour un butin s'élevant à peine au dessus de 4000 euros.

8h49 : Les témoins sont appelés à s'approcher pour se rendre ensuite dans la salle qui leur est assignée.

8h39 : Les jurés prennent place, face à une salle quasiment comble et prêtent serment.

8h35 : L'audience commence et les auteurs présumés sont invités par le président de la cour à se présenter. Ils ont pris place dans le box des accusés. Evelyne Filomar garde la tête baissée tandis que les autres regardent droit face à eux.

Pour rappel, les faits se sont déroulés en janvier 2015. Émile et Odette Aho-Nienne se font sauvagement agressser à coups de barre de fer par trois individus et décèdent peu de temps après. Leurs fils sont également gravement blessés. Les cinq auteurs présumés ont été placés en détention provisoire suite à leur interpellation. Quatre d'entre eux risquent la réclusion criminelle à perpétuité. L'affaire avait provoqué colère et indignation sur toute l'île.