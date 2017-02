Ce mercredi 1er février 2017, se poursuit le procès des auteurs présumés de l'agression mortelle du couple Aho-Nienne. Les gramounes ont été sauvagement attaqués à coups de barre de fer en janvier 2015. Evelyne Filomar et Elsa Gonthier, deux des accusées, ont été interrogées ce mardi par la cour.

Ce mercredi 1er février 2017, se poursuit le procès des auteurs présumés de l'agression mortelle du couple Aho-Nienne. Les gramounes ont été sauvagement attaqués à coups de barre de fer en janvier 2015. Evelyne Filomar et Elsa Gonthier, deux des accusées, ont été interrogées ce mardi par la cour.

8h53 : Elle explique qu'Evelyne Filomar l'insulte sans cesse au centre pénitentiaire. "Pourquoi est-ce qu'elle vous menace ?" s'interroge l'avocat général. Carole Gravier assure ne pas plus comprendre les raisons de cet acharnement.

8h52 : "Vous allez à Leclerc faire vos courses avec de l'argent qui vient de circonstances dramatiques. Ça vous pose pas de questions?" "Si !" rétorque Carole Gravier.

L'avocat général fait le parallèle avec Elsa Gonthier, qui a jeté l'argent dès qu'elle a appris le décès du couple Aho-Nienne.

8h49 : L'avocat général cherche à déterminer quel type de vol l'accusée avait à l'esprit avant les faits. "Vous savez qu'on est en train de constituer une équipe, qu'on va faire ça à plusieurs. On vous fait comprendre qu'on va aller à Grand-Bois chez des gens pour les ligoter" pose Bruno Badré.

Carole Gravier explique qu'à leur retour, elle comprend qu'il y a eu des violences et que le vol s'est mal passé. Mickaël Robert lui a même dit : "On dirait qu'il y a des personnes qui sont mortes".

8h58 : Leçon de morale de la part du président sur la dignité humaine et l'honnêteté. Carole Gravier écoute sans mot dire.

8h45 : "Nou lavai peur vraiment ! Bana i vien de tuer deux mounes, kwé mi sa fai ?" s'exclame t-elle. Carole Gravier n'est pas poursuivie pour complicité, mais pour recel de biens. Elle est accusée d'avoir profité d'une partie de l'argent qu'elle savait provenir d'un vol. Le président de la cour insiste sur les circonstances du coup, "horribles" et "dramatiques".

8h41 : Commencent les questions du président de la cour. "Vous avez été combien de temps avec M.Robert ?" "À peu près deux ans" "Vous le connaissiez bien".

C'est Carole Gravier qui a été contactée par Evelyne Filomar. Cette dernière lui a demandé si Mickaël Robert était partant pour le braquage. Elle savait donc le coup qui se tramait.

8h38 : L'audience reprend avec la version des faits de Carole Gravier, poursuivie pour recel de biens. Elle risque une peine de 10 ans d'emprisonnement. Elle explique qu'elle était fâchée avec son compagnon Mickaël Robert, qui a participé aux faits. "Le lendemain soir, ma entendu que le couple était décédé, ma pa rend a moin compte de la gravité des faits" souffle la jeune femme.

Elle assure qu'elle n'était "pas bien" et qu'il n'a jamais été question de festoyer : "Je me suis réfugiée dans l'alcool". Elle dit avoir pressé son compagnon de se rendre.

Pour rappel, les faits se sont déroulés en janvier 2015. Émile et Odette Aho-Nienne se font sauvagement agressser à coups de barre de fer par trois individus et décèdent peu de temps après. Leurs fils sont également gravement blessés. Les cinq auteurs présumés ont été placés en détention provisoire suite à leur interpellation. Quatre d'entre eux risquent la réclusion criminelle à perpétuité. L'affaire avait provoqué colère et indignation sur toute l'île.

Ce mardi, Elsa Gonthier et Evelyne Filomar ont été les premières accusées à être interrogées. Entre pleurs et excuses, Evelyne Filomar s'est notamment fendue d'un long discours. L'avocat général et la partie civile se sont d'ailleurs interrogés sur sa sincérité. Revivez la première journée du procès avec notre précédent live.