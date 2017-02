Un jeune homme âgé de 19 ans, suspecté d'avoir tué Paulette Telmar le 23 juillet dernier à son domicile de la ZUP au Port, a été mis en examen et placé en détention provisoire. La victime était âgée de 80 ans. Le jeune homme a avoué l'avoir violemment frappée, ce qui a entraîné le décès de la gramoune. Cette affaire avait suscité un vif émoi dans le quartier.

Un jeune homme âgé de 19 ans, suspecté d'avoir tué Paulette Telmar le 23 juillet dernier à son domicile de la ZUP au Port, a été mis en examen et placé en détention provisoire. La victime était âgée de 80 ans. Le jeune homme a avoué l'avoir violemment frappée, ce qui a entraîné le décès de la gramoune. Cette affaire avait suscité un vif émoi dans le quartier.

C'est parce qu'il était en état de manque que le jeune homme s'est introduit chez la Portoise, dans l'espoir de trouver de l'argent et des médicaments dans sa maison. Réveillée par le jeune homme, Paulette Termar est alors violemment frappée dans sa cuisine puis jetée contre le mur de sa chambre. "Le mis en cause explique même aux enquêteurs avoir vu du sang couler de sa bouche et de ses yeux" raconte le procureur de la République Eric Tufféry, lors d'une conférence de presse tenu ce jeudi soir.

L'enquête, qui s'est d'abord tournée vers le proche voisinage, n'a rien donné. D'ailleurs, "cela nous paraissait suspect que personne n'ait rien vu, rien entendu" note Mathilde Lechauve, chef de la sureté départementale et commissaire de police. "Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé".

Le jeune homme interpellé ce mercredi était connu pour des faits mineurs, commis alors qu'il n'était pas encore majeur. C'est son ADN, prélevé lorsqu'il a été entendu pendant l'enquête de voisinage, puis retrouvé sur le corps de la victime, qui a permis aux enquêteurs de retrouver sa trace.

"Cest un jeune homme désociabilisé, avec un comportement addictif très important. Il consommait régulièremet Artane et Rivotril" décrit de son côté le procureur. L'homme a été écroué et risque la réclusion à perpétuité, pour homicide sur personne vulnérable.

Pour rappel, Paulette Telmar, 80 ans, a été retrouvé morte à son domicile, le visage ensanglanté. Rien n'avait été dérobé dans sa maison. Le sort de la gramoune, très connue dans le quartier portois, y avait suscité beaucoup d'émoi.

