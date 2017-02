Ce jeudi 2 février 2017 se poursuit le procès des auteurs présumés de l'agression mortelle du couple Aho-Nienne. Après les interrogatoires des témoins et accusés, les expertises psychiatriques ont été présentées. Le verdict est attendu ce vendredi.

Ce jeudi 2 février 2017 se poursuit le procès des auteurs présumés de l'agression mortelle du couple Aho-Nienne. Après les interrogatoires des témoins et accusés, les expertises psychiatriques ont été présentées. Le verdict est attendu ce vendredi.

8h39 : Intervention d'une psychologue. Elle a étudié les cas des fils Aho-Nienne, qui ont été gravement blessés lors de l'agression de janvier 2015. Jean-Luis, "fier de la réussite de ses frères et soeurs" parle avec gratitude de ses parents. Depuis les faits, "tout a changé" dans sa vie. Dans l'incapacité de retourner au domicile de ses parents, il vit actuellement chez sa soeur.

Son processus de deuil est "difficile aujourd'hui". Il évoque avec la psychologue sa "pauvre petite maman", son "pauvre petit papa". Il regrette de ne pas avoir su protéger sa mère. Concernant les faits, il dit d'abord ne plus "souhaiter en parler".

Jean-Luis Aho-Nienne raconte que son père a supplié l'homme qui le frappait d'arrêter. Il rajoute qu'il n'a "plus senti la douleur" au bout d'un moment. La psychologue remarque un sentiment d'insécurité toujours très présent. Il ne "souhaite à personne de vivre ça". Quand il a appris le décès de ses parents, il a "pleuré toute la nuit". Une "impression de vide et d"épuisement" l'a depuis envahie. Il reconnaît qu'il a eu "envie de se suicider".

Un fort sentiment de culpabilité et de tristesse domine. Ses parents lui manquent et la colère "l'interpelle".

8h38 : Le procès reprend. Suite au problème technique de visioconférence de la veille, Maître Raffi a transmis ses questions par mail au second expert.

Pour rappel, les faits se sont déroulés en janvier 2015. Émile et Odette Aho-Nienne se font sauvagement agressser à coups de barre de fer par trois individus et décèdent peu de temps après. Leurs fils sont également gravement blessés. Les cinq auteurs présumés ont été placés en détention provisoire suite à leur interpellation. Quatre d'entre eux risquent la réclusion criminelle à perpétuité. L'affaire avait provoqué colère et indignation sur toute l'île.

Ce mardi, Elsa Gonthier et Evelyne Filomar ont été les premières accusées à être interrogées. Entre pleurs et excuses, Evelyne Filomar s'est notamment fendue d'un long discours. L'avocat général et la partie civile se sont d'ailleurs interrogés sur sa sincérité. Revivez la première journée du procès avec notre précédent live. Ce mercredi, Carole Gravier, Jimmy Célina aisi que Mickaël Roberts ont répondu aux questions de la cour. Les expertises psychiatriques ont également été dévoilées. Il en ressort que l'ensemble des auteurs présumés était lucide et conscient de leurs actes au moment des faits : retrouvez ces informations ici.