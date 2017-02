Ce vendredi 4 février 2017, se termine le procès de l'agression mortelle du couple Aho-Nienne.Les réquisitions ont été prononcées ce jeudi par l'avocat général : perpétuité pour Evelyne Filomar et Jimmy Célina, les "cerveaux" de l'opération. Des peines de prison ont été requises pour les autres protagonistes (30 ans pour Mickaël Robert, 15 ans pour Elsa Gonthier et 7 ans pour Carole Gravier).

Ce vendredi 4 février 2017, se termine le procès de l'agression mortelle du couple Aho-Nienne.Les réquisitions ont été prononcées ce jeudi par l'avocat général : perpétuité pour Evelyne Filomar et Jimmy Célina, les "cerveaux" de l'opération. Des peines de prison ont été requises pour les autres protagonistes (30 ans pour Mickaël Robert, 15 ans pour Elsa Gonthier et 7 ans pour Carole Gravier).

9h00 : Il interpelle Carole Gravier. "Pour votre fille, vous serez toujours une étragère. Ça, c'est votre vraie punition. Vous aurez payé cher votre repas" déplore l'avocat. Il conclue en saluant l'hommage de la maison Aho-Nienne envers les défunts. Face à des "parties civiles aussi nobles", il ne craint pas de demander l'acquittement de sa cliente.

"Le couple Célina et Filomar, c'est une machine de guerre" s'exclame t-il.

8h55 : L'avocat refuse que sa cliente soit mêlée à l'horreur et à la souffrance. Il assure l'avoir prévenue, en amont, que s'il y avait "du sang Aho-Nienne" sur ses mains, il refuserait de traiter son dossier.

Il rappelle qu'Elsa Gonthier a indiqué qu'elle ne souhaitait "pas tuer le chien", ce qu'il souligne. En revenant à sa cliente, il met en avant ses deux petites filles. "De facto, elle aura déjà fait deux ans d'emprisonnement. C'est au compteur", puis en s'adressant à l'avocat général, il estime que ce dernier "ratisse un peu trop large".

8h50 : Selon lui, sa cliente n'a occupé qu'un rôle passif. "Elle n'était pas libre de ce qu'elle faisait, elle était sous la contrainte, sous l'influence ! Lorsque l'on est sous pression, on n'est pas responsable. On n'a pas la distance pour dire non. "

Carole Gravier se serait ainsi retrouvée "au mauvais endroit, au mauvais moment". Il demande aux jurés de faire la différence entre l'émotion et la réflexion.

8h44 : En désignant Evelyne Filomar : "Moi-même, je ne suis pas sûr de ne pas avoir peur devant elle". Il prend à parti les jurés : "Vous l'auriez fait, vous ? Vous seriez allés voir la gendarmerie pour les dénoncer ?" .

"Même les enfants des assassins, même les enfants des criminels ont le droit d'avoir faim" ponctue l'avocat en évoquant le repas au restaurant. Il continue en rappelant la vie sentimentale de Carole Gravier, qui a quitté son premier compagnon car il ne travaillait pas : "Cette jeune fille ne se contente pas des allocations !".

8h30 : L'audience reprend avec les plaidoiries de la défense. Maître Georges-André Hoareau commence, en évoquant les faits comme un "tsunami". Jean-Hugues et Jean-Luis Aho-Nienne sont assis aux premières loges et écoutent attentivement.

Selon l'avocat, sa cliente Carole Gravier fait partie des "dommages collatéraux". "Plus les actes de barbarie seront soulignés, plus le rôle de ma cliente sera relativement faible" juge t-il en rajoutant que Jimmy Célina et Evelyne Filomar auraient pu se montrer violents avec Carole Gravier. "Ce procès n'est pas le mien" souligne t-il.

En parlant des photos du bain de sang qui ont été projetées la veille et en s'adressant directement aux jurés : "elles n'ont rien à voir avec ma cliente". Il fait une comparaison avec la vente des armes, estimant que l'argent sert au "confort quotidien" des Français. "Sommes-nous pour autant receleurs d'un crime contre contre l'humanité ?" interroge t-il la cour. Il insiste sur le fait que le butin a été partagé en 4 et non en 5. Carole Gravier n'a en effet pas participé à la distribution.

Pour rappel, les faits se sont déroulés en janvier 2015. Émile et Odette Aho-Nienne se font sauvagement agressser à coups de barre de fer par trois individus et décèdent peu de temps après. Leurs fils sont également gravement blessés. Les cinq auteurs présumés ont été placés en détention provisoire suite à leur interpellation. L'affaire avait provoqué colère et indignation sur toute l'île.

Ce mardi, Elsa Gonthier et Evelyne Filomar ont été les premières accusées à être interrogées. Entre pleurs et excuses, Evelyne Filomar s'est notamment fendue d'un long discours. L'avocat général et la partie civile se sont d'ailleurs interrogés sur sa sincérité. Revivez la première journée du procès avec notre précédent live. Ce mercredi, Carole Gravier, Jimmy Célina aisi que Mickaël Roberts ont répondu aux questions de la cour. Les expertises psychiatriques ont également été dévoilées. Il en ressort que l'ensemble des auteurs présumés était lucide et conscient de leurs actes au moment des faits : retrouvez ces informations ici. Ce jeudi, les réquisitions ont été prononcées par l'avocat général, avec la perpétuité pour Evelyne Filomar et Jimmy Célina ainsi que des peines d'emprisonnement (30 ans pour Mickaël Robert, 15 ans pour Elsa Gonthier et 7 ans pour Carole Gravier). Retrouvez ces informations ici.