Un important dispositif de recherche a été déployé depuis ce samedi 18 février 2017, à Saint-Benoît, après la disparition inquiétante d'une septuagénaire, selon nos confrères du JIR et de Freedom.

Des auditeurs de Freedom avaient signalé hier la présence d'un hélicoptère de la gendarmerie sur le secteur de la marine de Saint-Benoît. La gendarmerie a en effet déployé un dispositif de recherche suite au signalement d'une disparition inquiétante survenue dans la matinée, selon Clicanoo.

Une bénédictine de 70 as n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis plus de 24 heures. Ses savates auraient été retrouvées sur le front de mer de Saint-Benoît, où des témoins l'auraient aperçue. Le dispositif de recherche doit être reconduit aujourd'hui, selon nos confrères.

ch/www.ipreunion.com, dimanche 19 février 2017, 10:30