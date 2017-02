Fabrice Ibrahim, curé de la Plaine des Palmistes, est arriver au tribunal de Saint-Denis vers 11 heures 30 ce jeudi 23 février 2017. Il est mis en cause dans une affaire de viols présumés sur mineur. Le prêtre n'est pas resté très longtemps au Palais. À 11 heures 55 il est ressorti du bureau du procureur de la République. Le magistrat lui a signifié la prolongation de sa garde ) vue. C'est donc toujours escorté par les gendarmes qu'il a regagné la caserne de gendarmerie de Saint-Benoît.

Fabrice Ibrahim, curé de la Plaine des Palmistes, est arriver au tribunal de Saint-Denis vers 11 heures 30 ce jeudi 23 février 2017. Il est mis en cause dans une affaire de viols présumés sur mineur. Le prêtre n'est pas resté très longtemps au Palais. À 11 heures 55 il est ressorti du bureau du procureur de la République. Le magistrat lui a signifié la prolongation de sa garde ) vue. C'est donc toujours escorté par les gendarmes qu'il a regagné la caserne de gendarmerie de Saint-Benoît.

Fabrice Ibrahim est arrrivé au Tribunal dissimulé sous un drap rose

Arrivée du curé soupçonné de viols et d'agressions sexuelles au palais de justice de Champ Fleuri pic.twitter.com/aqHTODyyzi — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 23 février 2017

Et c'est toujours enveloppé dans son drap qu'il est reparti

Garde à vue prolongée pour le curé de la Plaine des Palmistes, soupçonné de viols et d'agressions sexuelles pic.twitter.com/dlcGxdLpem — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 23 février 2017

L'homme a été interpellé mercredi en début d'après-midi. Il a ensuite été placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Benoît. Il est soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur mineur. Les faits présumés se seraient déroulés entre 2013 et 2015. La victime, un jeune gaçon, était âgé de 14 ans au début de l'affaire

Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, a retiré là Fabrice Ibrahim le droit d'officier. Il a souligné qu'il appliquait "une tolérance 0" pour les actes de pédophilie "de la part de n'importe qui et surtout d'un curé". L'évêque a aussi précisé "jk'ai demandé (à la victime présumée) de ne pas avoir honte, de parler, de dire tout" Il a ajouté soutenir le jeune homme et sa famille. Il a transmis tout le dossier à Rome.

Fabrice Ibrahim est curé de paroisse Sainte Agathe à La Plaine-des-Palmistes depuis septembre 2010. La messe de ce dimanche dans cette église sera célébrée par Monseigneur Gilbert Aubry lui-même.

Fabrice Ibrahim sera de nouveau présenté au Parquet à l'issue de sa garde à vue ce vendredi à 12 heures 30 au plus tard.

La derrnière, et seule affaire défintivement jugée à ce jour de pédophilie metant en cause un prêtre à La Réunion remonte aux années 2008 et 2009. Jacky Hoarau, alors curé de Sainte-Marie avait reconnu des viols et agressions sexuelles commis sur un enfant de choeur alors âgé de 14 ans.

Le vendredi 27 avril 2012, il avait été condamné à 8 ans de prison pour ces faits

mp/mb/www.ipreunion.com, jeudi 23 février 2017, 11 heures 32 (dernière mise à jour : 11 heures 57)