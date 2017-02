À l'issue de sa garde à vue Fabrice Ibrahim, curé de la Plaine des Palmistes, est arrivé au tribunal de Saint-Denis vers 13 heures 30 ce vendredi 24 février 2017. Mis en cause dans une affaire de viols sur mineur et d'agressions sexuelles sur la mère du jeune garçon, il est présenté au Parquet. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre du prêtre qui a "reconnu les faits" au cours de sa confrontation avec les victimes présumées, indique son avocat.

"Mon client a tout reconnu, il pleure beaucoup. Il s'est préparé et à accepter l'idée d'aller en prison dès maintenant", a commenté maître Jean-Claude Jebane, interrogé par Imaz Press Réunion.

Maître Jebane, avocat du curé Fabrice Ibrahim soupçonné de viols sur mineur, est arrivé au tribunal de Saint Denis pic.twitter.com/a8zdzmCsAf — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 24 février 2017

La victime, un jeune garçon, était âgé de 14 ans lorsque les faits supposés ont commencé en 2013. Les agressions auraient duré jusqu'en 2015.

Le jeune s'est confié à des proches il y a peu de temps. Ses parents ont alors décidé de porter plainte. Et la mère du jeune homme a également accès l'homme d'église d'avoir abusé d'elle. Le curé a été interpellé mercredi en milieu de journée et placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Benoît.

Fabrice Ibrahim, qui aurait donc reconnu les faits, a été ordonné prêtre en 2002 et il officiait à La Plaine des Palmistes depuis 2010. Il est connu pour ses prises de positions rigoristes. Souvent revêtu de sa soutane, il est pour le retour de la messe en latin et s'est farouchement opposé à la loi sur le mariage pour tous.

Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion, a estimé que Fabrice Ibrahim avait "sali l'Eglise". Il a souligné qu'il appliquait "une tolérance zéro" pour les actes de pédophilie "de la part de n'importe qui et surtout d'un curé".

Il a ajouté "J'ai demandé (à la victime présumée) de ne pas avoir honte, de parler, de dire tout". Déclarant soutenir le jeune homme et sa famille, l'évêque a retiré le droit d'officier au curé mis en cause et transmis le dossier à Rome.

Il a annoncé qu'il célèbrera lui-même de ce dimanche à l'église de la Plaine des Palmistes où l'homme d'église mis en cause officie depuis septembre 2010.

Les dernières affaires définitivement jugées à ce jour de pédophilie mettant en cause un prêtre à La Réunion, remontent à quelques années.

Le curé de Sainte-Marie (est de La Réunion) avait été condamné en avril 2012 à 8 ans de prison pour des viols et agressions sexuelles commis sur un enfant de choeur alors âgé de 14 ans.

En janvier 2013, le curé de Bras-Panon avait été condamné à 5 ans de prison pour une série d'agressions sur une dizaine de jeunes garçons entre 1989 et 1995 et en 2009.

mp/mb/www.ipreunion.com, vendredi 24 février 2017 à 13:58 (dernière mise à jour à 15 heures 43)