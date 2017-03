En garde à vue depuis ce mardi matin 28 mars 2017 chez les gendarmes de la caserne Vérines à Saint-Denis, Jean-Bernard Caroupaye et sa compagne ont été déférés au Parquet de Saint-Denis. Il sont mis en cause dans une affaire supposée de fraude fiscale

En garde à vue depuis ce mardi matin 28 mars 2017 chez les gendarmes de la caserne Vérines à Saint-Denis, Jean-Bernard Caroupaye et sa compagne ont été déférés au Parquet de Saint-Denis. Il sont mis en cause dans une affaire supposée de fraude fiscale

Jean-Bernard Caroupaye et sa compagne ont été placé en garde à vue mardi mation pour des faits présumés de fraude fiscale, indique le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery. Le transporteur, vice-président de la CCIR (chambre de commerce et d'industrie de La Réunion) et chef de file de la FNTR locale (fédération nationale des transporteurs routiers) n'aurait pas déclaré au fisc un montant de 2,5 millions d'euros entre 2009 et 2011.

Selon le Journal de l'Île de ce mercredi, "l'enquête porte sur les déclarations d'impôts sur les revenus de 2010, 2011, 2012. Le transporteur est soupçonné d'avoir masqué 972 948 euros de revenus. À cette somme s'ajoutent, sur la même période, des dissimulations ou des minorations de 1 677 690 euros au titre des impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux touchant l'entreprise individuelle de Jean-Bernard Caroupaye. Ou encore des fraudes à la TVA".

Les enquêteurs veulent également déterminer ce que sont devenues les sommes qui auraient été dissimulées au cours de ces trois années. "Le transporteur et sa compagne doivent répondre sur plusieurs investissements réalisés depuis ces dernières années : achat de terrains, d'un ensemble immobilier, participations à des SCI (société civile immobilière) et SCCV (société civile de construction vente)" écrit notre confrère qui savoir que "Jean-Bernard Caroupaye, qui est assisté d'avocats métropolitains fiscalistes, aurait nié avoir volontairement fraudé en cachant des rentrées d'argent ou en ayant minoré ses bénéfices. Il parle de " négligences " et d' " omissions ". Et indique que sa compagne était chargée des tâches administratives. Cette dernière affirmerait qu'elle n'était pas autant impliquée dans la gestion des entreprises que son conjoint l'affirme.."

Le patrimoine du couple serait évalué à plusieurs millions d'euros

www.ipreunion.com