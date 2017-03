La mère de famille saint-pierroise qui avait infligé une correction à son fils en direct sur Facebook a comparu ce jeudi 30 mars 2017 devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Le lundi 3 octobre 2016, Sylvia Otello avait publié une vidéo de 20 minutes au cours desquelles elle fait la morale et corrige son fils de 16 ans, à coup de ceinture (de marque Kaporal d'où son surnom Maman Kaporal) pour le punir d'avoir commis un vol avec violence. La mère de famille est poursuivie pour des faits de violence avec arme sans ITT et enregistrement et diffusion d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Sylvia Otello est arrivée au tribunal de Saint-Pierre vers 14 heures accompagnée de son avocat, le Bâtonnier Georges André Hoarau

Cette affaire de vol dans laquelle était impliqué le jeune Alfredo avait valu à sa mère d'être convoquée au tribunal. Sylvia Otello l'avait très mal supporté d'où la correction à coups de ceinture filmée en direct sur Facebok. La vidéo était devenue virale. En quelques heures elle avait été vue par plus d'un demi million de personnes sur le réseau social. Le buzz avait déchainé un flot de commentaires, les avis se partageant entre ceux aplaudissant la maman qui refuse de voir son fils sombrer dans la délinquance et ceux condamnant l'humiliation infligé à l'adolescent.

Le lendemain de cette raclée publique, la mère de famille était interpellée et -placée en garde à vue pour "violences aggravées et enregistrement et diffusion d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne". Le procureur de Saint-Pierre indiqué e nsuite a fait savoir que la mère, qui a reconnu les faits, serait jugée le 17 février 2017. Son fils était raccompagné au foyer dans lequel il était placé sur décision judiciaire.

A sa sortie de garde à vue, Sylvia Otello avait été accueillie par des dizaines de personnes venues la soutenir. Une pétition avait été même été lancée pour demander l'abandon des poursuites contre la maman. Cette dernière avait ensuite posté de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour expliquer son attitude.

Le 17 février dernier, Sylvia Otello avait refusé la procédure du plaider coupable. Une convocation lui avait donc été remise pour ce jeudi 30 mars.

mb/rb/www.ipreunion.com