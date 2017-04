Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 avril 2017, un incendie s'est déclaré dans une école primaire, au Tampon. Les pompiers sont rapidement intervenus. Bilan : le bureau du directeur est dévasté. Les forces de l'ordre se sont également dépêchées sur place. Selon la municipalité, la piste criminelle est envisagée.

L'incendie s’est déclaré à 3h30 cette nuit à l’école primaire du Petit Tampon. L’agent de surveillance sur place a tout de suite donné l’alarme, indique la municipalité dans un communiqué. Trois camions de pompiers sont venus à bout de l’incendie, laissant pour dégâts le bureau du directeur (Fred Lauret) "complètement détruit" et deux classes surtout détruites par l’eau.

Les gendarmes et la police ont également été dépêchés sur place sur place ainsi que les élus Fred Lauret et Charles Emile Gonthier et le maire du Tampon, André Thien Ah Koon pour constater les dégâts.



Les gendarmes d’investigation sont ensuite intervenues car l’incendie "pourrait s’avérer criminel" précise la mairie.