À l'issue d'une course-poursuite avec la police à Sainte-Clotide (Saint-Denis), un automobiliste a foncé sur une voiture de patrouille ce vendredi après-midi 28 avril 2017 . Il n'y a pas de blessé. l'individu a été interpellé

C'est à la suite d'un banal contrôle de police dans la rue Eudoxie Nonge à Sainte-Clotilde que la situation a dégénéré. Un automobiliste a refusé de s'arrêter et a accéléré pour continuer sa route. Il a alors été immédiatement pris en chasse par les policiers à bord de leur voiture de patrouille.

L'individu a pris plusieurs rues et rond-points à contre-sens dans la zone de la Nordev pour tenter d'échapper à ses poursuivants. Sa course l'a conduit dans une impasse. Il a néanmoins réussi à faire demi-tour "et il a délibérement foncé sur la voiture de patrouille" indique Gilles Clain du syndicar SGP Police. Il n'y a pas eu de blessé, mais sous le choc, les deux véhicules ont été mis hors service.

L'homme a ensuite été interpellé et placé en garde-à-vue. "Après les tirs contre des policiers hier (jeudi - ndlr), des collègues ont été une nouvelle fois la cible de délinquants. C'est une fois une plus la preuve d'un cruel manque de moyens" a de nouveau déploré Gilles Clain.

mb/www.ipreunion.com