Deux pêcheurs sont portés disparus depuis jeudi après-midi 27 avril 2017. Leur embarcation a été retrouvée fracassée sur le rivage de la commune du Port. Les recherches pour retrouver les deux hommes sont en cours (Photo d'illustration)

A bord d'une embarcation de 7,5 mètres un pêcheur d'une cinquantaine d'années, résidant au Port, et son neveu d'une vingtaine d'années, également pêcheur et habitant à la Possession, ont quitté le port de la commune du Port tôt jeudi matin. L'oncle a pris contact avec le proprétaire du bateau en fin de matinée en indiquant qu'il n'allait pas tarder à rentrer. Il n'y a plus eu de nouvelles depuis.

Les deux hommes étant passionnés de pêche, leurs proches ne se sont pas particulièrement inquiétés dans les heures suivantes. L'alerte a été déclenchée lorsque le bateau a été retrouvé fracassé derrière la SRPP (sociétét réunionnaise des produits pétroliers) au Port. Menées par les pompiers, les gendarmes et la SNCM (société nationale de sauvetage en mer), les recherches sont restés vaines et ont été arrétées dans la nuit. Elles ont repris tôt ce vendredi matin.

mb/www.ipreunion.com