Un gramoune a sauvagement été agressé ce mardi 2 mai à Saint-Benoît dans le secteur de Bras-Canot. Les suspects, toujours recherchés par les gendarmes, avaient cambriolé le vieil homme, avant de repartir avec de l'argent et sa voiture. Le véhicule, une Mercedes, a été retrouvée ce jeudi dans une ravine à Bras-Madeleine, selon les informations de Linfo.re.

"Les gendarmes de l’identification criminelle ont fouillé la case de la victime pour retrouver tous les indices possibles pour mettre les enquêteurs sur la trace des cambrioleurs" précise également le site d'informations.

Pour rappel, le gramoune, a violemment été agressé et cambriolé. Victime de "coups et blessures" selon les pompiers, il a été transféré au centre hospitalier de Saint-Benoît. Les individus à l'origine du vol sont toujours activement recherchés par les forces de l'ordre. Ces derniers seraient repartis avec un butin de 50 000 en plus de la voiture, selon des témoins.

Une agression qui rappelle celle dont a été victime un couple de gramounes séquestré et battu à Sainte-Anne le 15 avril dernier. L'homme de 76 ans avait perdu la vie après un arrêt cardiaque, tandis que les agresseurs, cagoulés et gantés étaient repartis avec près de 50 000 euros.

