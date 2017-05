Une simulation de tuerie de masse a eu lieu au stade Julius Bénard de Saint-Paul ce mardi matin 23 mai 2017. La police, les gendarmes, les pompiers et le Samu ont ainsi pu vérifier leur capacité d'intervention et de réactions face à un événement nécessitant le déploiement du plan NOVI (nombreuses victimes) spécifique attentats. Des dizaines de figurants spécialement briffés pour l'occasion ont joué le rôle des victimes (Photos Michaël Masseaux)

Une simulation de tuerie de masse a eu lieu au stade Julius Bénard de Saint-Paul ce mardi matin 23 mai 2017. La police, les gendarmes, les pompiers et le Samu ont ainsi pu vérifier leur capacité d'intervention et de réactions face à un événement nécessitant le déploiement du plan NOVI (nombreuses victimes) spécifique attentats. Des dizaines de figurants spécialement briffés pour l'occasion ont joué le rôle des victimes (Photos Michaël Masseaux)

Le scénario était inspiré d'une triste et tragique actualité : un bus est détourné par des terroristes, il fonce sur la foule et percute le portail de l'enceinte sportive. Les assaillants prennent en otages les passagers ainsi que d'autres personnes et pénétrent dans le stade en plein événement sportif.

Les forces de l'ordre sont alertées et font face aux terroristes. Plusieurs personnes sont "tuées" ou "blessées". Les assaillants seront ensuite neurtralisés par les unités d'éligte de police et de gendarmerie.

Afin de coller le plus possible à une situation réélle, les policiers et les gendarmes n'ont pas été informés à l'avance sur le site de l'attentat ni sur le scénario. Le schéma d'intervention a fait jouer de manière coordonnée toutes les forces de l'ordre : AGIGN (gendarmerie) et GIPN (poloice) ont réalisé la phase d'intervention. La sécurisation a été assurée par les gendarmes territoriaux, les gendarmes mobiles, les policiers de la compagnie départementale d'intervention (CDI )du commissariat du Port et de la brigade anti criminalité (BAC).

www.ipreunnion.com