A Saint-Pierre, aux alentours de 15h00, un périmètre de sécurité de 50 mètres a été mis en place dans la rue des Bons Enfants après la découverte d'un colis suspect à proximité de commerces et d'habitations. La rue est actuellement fermée à la circulation et aux piétons. La police a été alertée et dépêchée sur les lieux. Les démineurs ne sont pas encore présents sur le site.

Un embouteillage s'est formé près du périmètre de sécurité étalé sur 50 mètres, impliquant la fermeture totale de la rue des Bons Enfants, qui est un des axes principaux du centre-ville de Saint-Pierre.

