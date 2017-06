Ce mercredi 21 juin 2017, la cour des assises se penche sur l'affaire Carl Davies. Le corps de ce marin anglais avait été retrouvé en 2011 à Saint-Denis, non loin de l'entrée de la route du Littoral. Plusieurs membres du gang du Bas de La Rivière étaient soupçonnés d'avoir participé au meurtre du ressortissant britannique. Au final, un seul individu sera dans le box des accusés jusqu'à ce vendredi, date où le verdict devrait être rendu.

Ce mercredi 21 juin 2017, la cour des assises se penche sur l'affaire Carl Davies. Le corps de ce marin anglais avait été retrouvé en 2011 à Saint-Denis, non loin de l'entrée de la route du Littoral. Plusieurs membres du gang du Bas de La Rivière étaient soupçonnés d'avoir participé au meurtre du ressortissant britannique. Au final, un seul individu sera dans le box des accusés jusqu'à ce vendredi, date où le verdict devrait être rendu.

Jusqu'à ce vendredi, la cour d'assises reviendra sur le dossier Carl Davies : une affaire où subsistent encore de multiples zones d'ombre. Un jeune homme, Vincent Madoure, sera dans le box des accusés pour y répondre de faits de meurtre. Défendu par Maître Moselle, il risque 30 ans de réclusion criminelle. La famille de la victime, qui devrait être présente à l'audience, sera représentée par Maître Boniface.

Pour rappel, l’ancien commando des Royal Marines a été retrouvé sans vie en contrebas d’un canal d’évacuation des eaux pluviales à Saint-Denis, le 9 novembre 2011. Agé de 33 ans, le marin était arrivé deux jours auparavant à La Réunion, pour une escale. L’autopsie réalisée a révélé des traces suspectes telles qu’un coup sur la tête et un coup de couteau à l’abdomen. Des indices qui convergeaient vers un meurtre commis en groupe. Ce n’est qu’un an après, en 2012 que l’hypothèse tend à se confirmer, avec l’arrestation du gang du Bas de La Rivière. Neuf personnes de la bande avaient été interpellées pour une trentaine de vols et d’agressions. Elles étaient également soupçonnées d’avoir voulu racketter Carl Davies et de l’avoir tabassé à mort, alors que l’ex-militaire tentait de se défendre.

En 2013, quatre suspects dont un mineur de 16 ans avaient été mis en examen pour meurtre. Après décision de la chambre d’instruction ce mardi 28 juin 2016, les juges sont revenus sur le renvoi devant les assises de trois des jeunes hommes, en prononçant un non-lieu pour deux d’entre eux. Lors de l’audience, un mois auparavant, le manque de preuves avait déjà été mis en évidence.

En 2012, les parents du marin avaient envoyé un message vidéo dans lequel ils promettaient d’offrir 10 000 livres, soit 12 000 euros de récompense à toute personne susceptible de posséder des informations. En Angleterre, le meurtre avait suscité une vive émotion. Qui sera sans doute ravivée par cette absence perpétuelle de coupable, cinq ans après les faits.